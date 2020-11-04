Главный «дедушка» Улан-Удэ. Как появилась голова Ленина

Завтра, 5 ноября, исполняется 49 лет со дня открытия самой главной достопримечательности Улан-Удэ – памятника Ленину на площади Советов. Интересными подробностями о судьбе монумента с «Байкал-Daily» поделился экскурсовод Музея истории города Виталий Покацкий
Удивить всех
Проект памятника впервые был представлен в 1967 году на Всемирной выставке «Экспо-67» в канадском Монреале. Среди других стран-участниц выделялся павильон делегации Советского Союза, в которую входили и представители Бурятии.
Дело в том, что тогда в СССР велась активная подготовка к празднованию 100-летнего юбилея вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина, и власти Бурятии и Улан-Удэ так же, как и другие города страны, стремились удивить. Их главным козырем стал большой монумент вождю на главной площади столицы. По замыслу, он должен был стать доминантной композицией города, которая к тому же заменила бы собой существовавшие тогда в Улан-Удэ 20 памятников Ленину.
Среди прочего, звучали идеи поставить памятник вождю в полный рост. Но в итоге городские власти утвердили проект архитекторов Юрия и Георгия Нерода – представителей яркой династии архитекторов, которая вела свою деятельность ещё с дореволюционных времён. В качестве исходного было взято изображение головы Ленина в профиль, которое мы все можем видеть на знамёнах, монетах, медалях.
Но замысел архитекторов был дерзок – они стремились воплотить памятник в объёмном масштабе, в исполинских размерах. Такой формат головы вождя был найден оригинальным, и началось изготовление проекта.
Строительство
Для того времени это был объёмный и необычный труд, ведь в своё время это был самый большой памятник голове Ленина. Справедливости ради: самый крупный монумент вождю революции находится в Волгограде – в полный рост он равен 53 метрам.
Понятно, для изготовления такой громадной конструкции требовались соответствующие мощности. И они, к счастью, нашлись – отливкой занимались на заводе художественного литья имени Е.Ф. Белашовой в городе Мытищи Московской области. Кстати говоря, на этом же заводе в своё время были изготовлены знаменитые «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной.
Голова была полностью изготовлена из бронзы. Для транспортировки столь внушительного сооружения в Улан-Удэ её разобрали на две части. Распиленные части головы поместили на специальную железнодорожную платформу: целиком памятник весом в 42 тонны не умещался никуда. Хотя сама по себе бронза не такой уж тяжёлый материал, но изделие получилось весьма массивным и объёмным. Неповторимая его особенность, за что и были неоднократно завоёваны призы конкурсов в Москве, Париже, Монреале – памятник не был специальным образом прикреплён к постаменту, а держится лишь за счёт силы тяжести. В точке крепления голова специально сделана под углом, что позволяет ей буквально «парить» над постаментом. В архитектуре это считается одним из сложных типов сооружений.
Распиленную голову привезли в Улан-Удэ и сварили уже на месте. Как вспоминают старожилы, две половины головы некоторое время лежали прямо на площади Советов, накрытые брезентом.
Известно, бронза со временем под воздействием окружающей среды начинает «зеленеть». Чтобы памятник сохранил свой первозданный вид, было решено обработать его специальным защитным составом. Во всём Советском Союзе удалось найти лишь одного мастера по этой уникальной технологии, и его пригласили в Улан-Удэ, где он обработал химическим составом готовый памятник.
Новой площади – новый памятник
Ранее аллея на площади Советов была узкой, и это затрудняло проведение массовых мероприятий и крупных парадов и демонстраций – участникам приходилось идти узкими колоннами.
А под размещение нового образа вождя структура площади Советов была кардинально изменена – рабочие убрали сквер, вырубили деревья. Расширили и само пространство площади. Стоявший ранее памятник павшим борцам за коммунизм, установленный в 1923 году, был перенесён на площадь Революции, напротив здания центрального универмага, где он находится и по сей день.
Место под размещение памятника было выбрано не случайно – требовалось, чтобы монумент не нарушал общую концепцию площади, которая была выстроена в единой стилистике сталинского классицизма и конструктивизма, с учётом архитектурных направлений, характерных для советского государства.
К тому времени площадь Советов уже имела неповторимый облик. К 1970-м были выстроены: Дом правительства – в 1931 году, здание обкома КПСС, ныне здесь размещается Народный Хурал Бурятии, построили в 1941 году, в 1940-е же годы ввели в строй здание Управления ФСБ, а в 1950-е годы появилось здание Геологического музея и Гостелерадиовещания республики.
«Безголовый» дедушка
Вообще говоря, памятник хотели открыть в 1970 году, как раз к столетнему юбилею Владимира Ильича, но Мытищинский завод был буквально завален заказами к этому знаменательному событию, и Бурятия дождалась «своего» Ленина лишь через год.
Торжественное открытие нового памятника состоялось 5 ноября 1971 года, на церемонии, по заведённой традиции, присутствовали первые лица города и республики, а также тысячи взволнованных горожан.
Покрытие для памятника, заранее сшитое из парашютов, было торжественно снято при стечении большого количества народа. И улан-удэнцы ахнули: Ильич-то – без тела! Если молодёжи новый дедушка Ленин в целом понравился, то коммунистов старой закалки привёл в лёгкий шок – кто посмел «обезглавить» вождя?!
Это «наша» голова
Но со временем памятник, конечно, прижился – сегодня его смело можно назвать одной из доминант Улан-Удэ, любимой достопримечательностью столицы Бурятии. Потому немудрено – вокруг головы витает немало легенд. Одна из них гласит – под памятником Ленину якобы находятся правительственные бункеры на случай народных волнений, чтобы там могли укрыться члены правительства. Но воочию этого, конечно, никто не видел. В постаменте имеются лишь технические помещения для обслуживания памятника, инвентарь для его мойки и уборки.
Ещё один примечательный момент – сверху на голове постелено специальное покрытие с небольшими шипами, которые не дают засиживать памятник голубям и другим птицам. Практически все другие памятники облюбовали голуби, а вот Ленин – сияет.
Голову любит и молодёжь – неоднократно её хотели приукрасить. Горожане помнят – один раз на неё хотели было надеть шапку-ушанку, чтобы вождь не мёрз. А во время эпидемии свиного гриппа активисты и волонтёры хотели «защитить» вождя, надев на него специально сшитую маску. Инициативу забраковала мэрия, не дав «добро» на подобный перформанс. Потому волонтёры поставили огромную маску рядом с памятником и бесплатно раздавали маски всем желающим.
«И Ленин такой молодой…!»
Для туристов голова – любимый объект. Туристам из всех стран мира нравится сравнивать её с их, местными, и мировыми достопримечательностями. Кто-то сравнивает её с египетским Сфинксом, кому-то ближе мысль о схожести «нашего» Ленина с изваяниями на горе Рашмор, где размещены скульптуры президентов США. А кто-то вспоминает бессмертную поэму «Руслан и Людмила»… У каждого памятник вызывает свои ассоциации.
Надо сказать, «наша» голова – не единственный памятник такого рода. В городе Мирный, например, тоже красуется свой вождь, правда, поменьше размером, а в Москве установлен памятник Курчатову.
Но, пожалуй, наиболее известным «двойником» головы Ленина является голова его товарища по революционным идеям Карла Маркса, которая была установлена в немецком Карл-Маркс-штадте (нынешний Хемниц), причём, автора «Капитала» решили увековечить гораздо раньше: в 1956 году началось строительство, а место на постаменте знаменитый немец занял в начале 1970-х годов. На самом деле между «братьями» не так уж много различий – вес Маркса – 38 тонн супротив ленинских 42 тонн. Высота немца - 13 метров, «наш» Ленин в Улан-Удэ выше на целый метр.
Недаром бытовало мнение, что «нашу» голову изготовили, чтобы отправить в Германию, но там её якобы забраковали и потому установили в Улан-Удэ. Но версия не выдерживает критики: изначально проект был представлен именно для столицы Бурятии.
Даже сегодня, накануне полувекового юбилея, «наш» Ленин не утратил свой презентабельный внешний вид, и с оптимизмом смотрит в будущее. Для улан-удэнцев этот монумент – не только память об историческом прошлом, но и, можно сказать, символ эпохи.
Главный «дедушка» Улан-Удэ. Как появилась голова Ленина
Общество, Фото:
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