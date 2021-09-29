В Баунтовском районе Бурятии возникла проблема с авиасообщением

Местные жители жалуются, что живут, как в XIX веке



На этой неделе на отсутствие авиасообщения пожаловались жители посёлка Уакит в Баунтовском районе. Они отметили, что «ситуация – жуть». Жалоба людей появилась в паблике online_buryatia.



- Добраться до нас можно только авиатранспортом. Последний самолёт был 10 сентября. Сегодня сообщили, что следующий борт будет только через две недели. То есть и продукты, и медикаменты, и почта, и пенсия, будет только 10 октября. Молодая женщина родила в Багдарине, из роддома выписали, живёт у чужих людей, домой попадёт, когда малышу будет уже месяц. Тяжело представить, но в нашем магазине нет фруктов, колбасы, пшена, - рассказывают жители.



По их словам, люди не могут дождаться результатов анализов.



- Живём как в 19 веке. Мало того, что электричество по часам, теперь и улететь, и прилететь невозможно. Может, кто услышит про нашу ситуацию. Ведь не все летят на самолёте в гости или с гостей. Девочка 18 лет уже 6 дней сидит с костылями с подозрением на перелом, - заключили местные местные.



Сегодня в минтрансе Бурятии подтвердили приостановление рейсов.



- С 10 сентября в Баунтовском эвенкийском районе было приостановлено авиасообщение по маршруту Багдарин-Уакит-Багдарин. По информации авиакомпании «Аэросервис», осуществляющей перевозку пассажиров в районе, у обслуживающего персонала просрочены документы на допуск судов к полётам. В настоящее время проводится обучение, после которого полёты будут возобновлены. Ориентировочная дата – 3 октября, - говорится в сообщении министерства.



Здесь рассказали, что транспортное сообщение с отдалёнными сёлами Баунтовского района - Уакит, Варваринский, Усть-Джилинда, осуществляется только по зимней дороге, в морозы болотистая местность промерзает, и появляется возможность проехать. С мая по ноябрь организовывается авиасообщение.



- В соответствии с требованиями №131-ФЗ полномочия по организации транспортного сообщения в границах муниципального образования относятся к полномочиям местной администрации, в данном случае к полномочиям администрации Баунтовского эвенкийского района. Так, количество, частоту и направления авиасообщений определяет муниципалитет. В свою очередь, минтранс Бурятии в соответствии с заключенным соглашением с администрацией района предоставляет субсидию из республиканского бюджета на осуществление авиперевозок в период с мая по ноябрь, - уточнили в министерстве.



В этом году было предусмотрено 2,3 млн рублей на выполнение 43 рейсов по направлениям Багдарин-Варваринский-Багдарин, Варваринский-Усть-Джилинда-Варваринский, Багдарин-Уакит-Багдарин. Кроме того, на последней сессии Народного Хурала было выделено 833 тысячи рублей на дополнительный маршрут Багдарин-Усть-Джилинда-Багдарин.





