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В Бурятии мужчины-футболисты сыграли против женщин

В Бурятии мужчины-футболисты сыграли против женщин
Общество,  Фото:предоставлено Наталией Быковой
Участницами необычного матча стали финалистки конкурса «Миссис Бурятия»

25 сентября финалистки конкурса «Миссис Бурятия» провели товарищеский матч с мужчинами-футболистами. В зале сразились команда «Миссис Бурятия» и мужская команда «Локомотив».

- Мы провели товарищеский матч с одной из мужских команд города с соблюдением всех мер осторожности в условиях пандемии. Для моих миссис это были невероятные эмоции. Девочки, конечно, играли как девочки, по своим правилам. Но всё же у них получалось забивать мячи в ворота соперников, хотя многие впервые в жизни играли в футбол. Сейчас они влюбились в эту игру, что ждут новой встречи, - поделилась с «Байкал-Daily» директор конкурса «Миссис Бурятия» Наталия Быкова.


В основное время матч закончился со счётом 10:10. Затем была серия пенальти, которая тоже оказалась сильной по накалу. Голы забивали обе команды. Впрочем, решено было, что победила дружба.

После встречи тренер мужской команды вручил красоткам профессиональный футбольный мяч.


- Для нас это очень ценный подарок, он будет долго хранить, не побоюсь этого слова, бомбичные и невероятно жизнерадостные эмоции об этом дне. Игра в футбол заряжает хорошим настоянием, сплачивает людей в сильную команду, воспитывает желание побеждать, дарит новые знакомства и дружбу, и, конечно, заботу о нашем здоровье. Ведь мы - финалистки конкурса «Миссис Бурятия» - за здоровый образ жизни, и наше здоровье в наших руках! – заключила Наталия Быкова.

Финал конкурса «Миссис Бурятия-2021» состоялся в Улан-Удэ в мае. За корону боролись 30 замужних женщин.

футбол

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