Участникам «похорон» в центре Улан-Удэ прислали повестки

- Я думаю, как минимум два года о них никто не вспомнит. А когда вспомнят, мы, наверное, будем эксгумировать труп и таскать провонявший этот труп по всем переулкам нашей великой Родины, - заключила лидер бурятского «Яблока».







- Помолитесь за нас, если нас отправят по маршруту выборов. Аллилуйя, братья и сестры! Да прибудет с вами сила духа! – написала Наталья.





