Участникам «похорон» в центре Улан-Удэ прислали повестки

Накануне, 27 сентября, на площади Советов в Улан-Удэ оппозиционеры «похоронили» выборы. В акции участвовала лидер Бурятского отделения партии «Яблоко» Наталья Семёнова (солистка панк-рок-группы «Аборт мозга») и общественник, лидер движения «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов. Не остался в стороне сторонник БРО КПРФ Владимир Обогоев, выложивший видео «панихиды» на своей странице в Facebook.
Перед красным картонным гробом с надписью «Выборы» стояли Наталья и Алексей. Семёнова облачилась в траурный наряд, её лицо прикрывала чёрная вуаль. Она с надрывом в голосе произносила слова скорби, изображая убитую горем женщину. «Да как же я жить без вас буду?! Совсем молодые!» - причитала Наталья. Алексей успокаивал её. Затем гроб с площади унесли мужчины на своих плечах, отправившиеся на «поминки».
- Сегодня мы похоронили последнее, что у нас осталось – это были выборы. Я не знаю, как мы дальше будем жить, но человек это такая скотина, которая привыкает ко всему. Поэтому я думаю, что наше общество привыкнет жить с электронным голосованием, посредством которого можно совершать разные манипуляции в разных регионах. Конечно, выборы были неплохой идеей, но в нашей стране они не сработали, к сожалению. Но в последний путь мы пришли их проводить, - саркастично и не выходя из образа убитой горем вдовы прокомментировала Наталья Семёнова.
- Я думаю, как минимум два года о них никто не вспомнит. А когда вспомнят, мы, наверное, будем эксгумировать труп и таскать провонявший этот труп по всем переулкам нашей великой Родины, - заключила лидер бурятского «Яблока».
На своей странице в Instagram Наталья написала, что после «поминок» к ним с Алексеем пришли полицейские и принесли повестки за несанкционированный митинг.
- Помолитесь за нас, если нас отправят по маршруту выборов. Аллилуйя, братья и сестры! Да прибудет с вами сила духа! – написала Наталья.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 17 по 19 сентября в стране проходили выборы депутатов в Госдуму. По итогам голосования по Бурятскому одномандатному округу победу одержал экс-министр спорта республики Вячеслав Дамдинцурунов, набравший 37,43% голосов. Его основной соперник, коммунист Баир Цыренов занял второе место с 19,8%.