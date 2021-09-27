Улан-удэнцам дали шанс на то, чтобы новый мост не стал «Президентским»

Как сообщал «Байкал-Daily», с июля по август 2021 года в Бурятии проводился конкурс «Третий мост – новая жизнь», в рамках которого все желающие могли предложить свой вариант названия строящегося третьего моста через Уду. На электронную почту организаторов пришло более 300 вариантов названий.
Под конец лета организаторы конкурса огорошили тем, что самым популярным вариантом, по их словам, стал «Президентский». Жителей Бурятии это привело в недоумение: в соцсетях тех, кто поддерживает такое название, оказались единицы. Почти единодушно пользователи выступили против «Президентского» моста. «Давайте ещё Улан-Удэ переименуем в Путин», - оставляли жители саркастические комментарии.
Сегодня пресс-служба правительства Бурятии сообщила о запуске нового голосования. Окончательный вариант выберут из 10-ти названий. Голосование стартует на странице «Республика Бурятия» в соцсети «Вконтакте» завтра, 28 сентября, и завершится 10 октября.
Уже опубликованы 10 вариантов, из которых нужно будет выбрать. Среди них пресловутый «Президентский», а также «Народный», «Эра», «Три Генерала», «Надежды», «Верхнеудинский», «Юбилейный», «Талаан» (Удача), «Лебедь» и «Академический».
Самое необычное название, «мост Эры», связано с 85-летней улан-удэнкой Эрой Яковлевной. Женщина живёт рядом со стройкой и каждый день из окна своей квартиры наблюдает за ходом возведения моста. Горожанка обещала обязательно дождаться завершения строительства объекта, чтобы пройтись и проехаться по новому мосту.
Название «Три генерала» предложило Бурятское региональное отделение всероссийской организации «Боевое братство». Мост предлагается назвать в честь уроженцев Бурятии, генерал-майора Бориса Соколова, генерал-полковника Михаила Панькова и генерал-майора Вадима Хахалова.
Третий мост через Уду в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная начали строить в апреле 2020 года. На строительство из федерального бюджета направят около 7,5 млрд рублей. Согласно контракту, мост должен быть сдан в конце 2024 года. Он напрямую свяжет Октябрьский и Железнодорожный районы, тем самым мост должен решить проблему пробок на магистральных улицах города.