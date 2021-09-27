В Бурятии возникли вопросы к Кубку России по эндуро на мотоциклах

Ответов по финансированию крупного всероссийского турнира потребовали на сессии Народного Хурала
Кубок России по экстремальному эндуро на мотоциклах, прошедший в Иволгинском районе Бурятии в середине сентября, вызвал большой спор на сегодняшней сессии Народного Хурала.
Министр финансов Бурятии Георгий Мадаев представил доклад по проекту закона о внесении изменений в бюджет республики. Здесь упоминались и расходы на физическую культуру и спорт. Депутатов заинтересовал кубок России по экстремальному эндуро на мотоциклах. Первым поднял вопрос по финансированию турнира Игорь Бобков.
- Министерством спорта у нас регулярно, на мой личный взгляд, производятся элементы злоупотребления. То есть мероприятия, соревнования проводятся, и задним числом депутаты Народного Хурала уже на сессиях утверждают те или иные расходы. Так, это было с чемпионатом мира по боксу. И вот очередная практика. Уважаемый министр финансов вскользь упомянул, потому что это в пояснительной записке было прописано, но ещё более подробно было прописано в поправках к бюджету. Скажите, пожалуйста, по организации и проведение Кубка России по мотоциклетному спорту в сумме 2,8 млн рублей. Заместитель министра спорта подтвердил, что соревнования уже проведены, и что эти деньги задним числом минспорта надо подтвердить - легитимизировать эти деньги. Зачем эта порочная практика нужна? – разразился Бобков.
Георгий Мадаев пояснил, что предыдущая сессия Хурала была ещё в июне, до перерыва на летние «каникулы». Тогда расходы на состязания не были предусмотрены.
- На тот момент крайняя у нас сессия была в июне, ещё не стоял вопрос о том, что потребуются ассигнования для проведения данного этапа кубка России. В последующем просто не успели внести данные расходы – не было сессий, - объяснил министр.
Депутата Буда-Ширапа Батуева привлекло в этом вопросе другое – целевое это расходование или нет. В свою очередь, министр финансов республики ответил – что по информации минспорта, деньги ещё не выделены.
Однако парламентарий не успокаивался и задал вопрос несколько раз:
- Меня интересует вопрос, министерство финансов совершило нецелевик или нет? И когда министр финансов мне говорит, министр спорта сказал, что мы не финансировали. В докладе было сказано, мероприятие прошло, мы все понимаем, что бесплатно ни одно мероприятие не проходит. Мероприятие прошло, деньги выплачены. Часть – спонсоров, часть – из бюджета, а в бюджете все деньги именные. Потому что мы дальше будем делать запрос, если министр опять скажет, что не в курсе. И в данном случае часть денег, которая была из бюджета, нецелевик – с других статей взято, - заявил Буда-Ширап Батуев.
Тогда глава минфина объяснил более расширенно:
- Сейчас ассигнования доводятся на минспорта, они финансируют свои подведомственные учреждения, мероприятия напрямую. Соответственно, сказать точно, профинансировано или нет, не могу. Я ссылаюсь на то, что министерство спорта на комитете по бюджету это подтвердило. Последующий контроль это всё подтвердит или опровергнет.
Министр ещё раз уточнил, что по информации минспорта, мероприятие ещё не проплачено.
В ситуацию вмешался и.о. министра спорта Иван Козырев. Он сообщил, что Кубок по эндуро частично прошёл в долг.
- Общая смета расходов, как уже было сказано, составила более 5 млн рублей. Из них практически половина вне бюджета (спонсоры – прим. ред.), 2,7 млн мы просим из бюджета. На сегодня у нас кредиторская задолженность 2,7, деньги не потрачены, - сказал Козырев.
Один из депутатов предложил вынести этот вопрос из поправок отдельно. Однако ему возразили, что тогда придётся голосовать отдельно за все поправки, а не только за эту, что займёт уйму времени. В итоге законопроект был принят в двух чтениях. Из-за дебатов депутаты отклонились от графика – вышли на обед в 13.30, а не как обычно в 13.00.
Кубок России по экстремальному эндуро состоялся в Иволгинском районе, в местности Шаманские горы, с 11 по 13 сентября. Мероприятие прошло без зрителей.
Всего в турнире приняли участие 127 спортсменов из 23 регионов страны, от новичков до мастеров спорта России по мотоспорту. Победителем в классе «Extreme» стал представитель Саратова.
В Бурятии возникли вопросы к Кубку России по эндуро на мотоциклах
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