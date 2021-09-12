В Бурятии проходит Кубок России по экстремальному эндуро

Российские гонщики соревнуются на экстремальной мототрассе. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



С 11 по 13 сентября в Иволгинском районе Бурятии проходит Кубок России по экстремальному эндуро на мотоциклах. Более 120 лучших гонщиков из 22 регионов страны выявят лучших в суровых, но живописных местах.



Мотогонщики соревнуются в двух классах. Класс Adventure – для тех, кто делает первые шаги в экстремальных гонках эндуро. Класс Extreme - испытание для каждого, кто осмелился выйти на старт.



Зрелищные мотогонки проходят без участия зрителей.



Справка:



Эндуро (англ. enduro от лат. indurare — вынести, выдержать, вытерпеть) — дисциплина мотоспорта, предполагающая агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах, начинённых бревнами, валунами и другими препятствиями, в зависимости от сложности соревнований. Помимо соревнования на регулярность движения, в эндуро включено выполнение в кратчайшее время условий дополнительных соревнований.



Соревнования эндуро выросли из испытаний техники, так называемых endurance run и endurance contest (фр. endurance — выносливость). Самое первое мотоциклетное испытание было проведено в США в 1902 году, маршрутом из Бостона в Нью-Йорк.



По инициативе международной федерации мотоциклетных клубов в 1913 году испытания на плохих проезжих дорогах были введены в программу первых международных шестидневных мотосоревнований.



С самого начала помимо личного зачёта соревнования включали командный зачёт. Трасса обозначалась стрелками. Каждый этап был поделён на участки, на которых проверялась регулярность движения. Для различных классов мотоциклов были определены скорости на дистанции. Также было установлено определённое время прохождения каждого этапа между двумя последовательными контрольными точками. При прибытии спортсмена на контрольную точку за каждую просроченную минуту начислялось по одному штрафному очку. При опоздании более чем на 1 час, при проезде мимо контрольной точки или использовании посторонней помощи спортсмен дисквалифицировался (посторонняя помощь разрешалась только в случае заправки).



С течением времени вносились изменения и дополнения в правила соревнований. В 1961 году был введён ряд изменений с целью повышения чисто спортивного значения соревнований и безопасности на маршруте. Число специальных испытаний увеличилось до 11, в том числе: два вида испытаний на ускорение и торможение, два — на ускорение со скользящим финишем, три гонки в гору, три — по пересечённой местности и уже известная ранее часовая гонка. Позднее в соревнования ввели скоростные участки.



Аналог эндуро появился в СССР под названием «мотомногоборье».



Российский чемпионат по эндуро проводится с 2001 года. Не проводился только в 2006 году из-за организационных проблем.



Требования к мотоциклам, могущим участвовать в эндуро, в российском регламенте обычно менее жёсткие по сравнению с мировыми соревнованиями. Например, по правилам 2012 года рекомендовалось, но не требовалось в обязательном порядке использование ходовых огней (фары ближнего света, аккумуляторных фонарей и т. п.). Перед началом соревнования спортсмен с мотоциклом должен пройти техническую комиссию.



В отличие от кроссовых, мотоциклы для эндуро, как и дорожные, имеют комплект светотехники, зеркал, средства навигации и государственные регистрационные знаки (то есть имеют ПТС и подлежат регистрации в ГИБДД), что обусловлено тем, что соревнования эндуро проходят в том числе и по дорогам общего пользования.

