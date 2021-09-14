Соревнования проводились в Иволгинском районе
13 сентября в Бурятии завершился кубок России по экстремальному эндуро на мотоциклах. В соревнованиях приняли участие 127 спортсменов из 23 регионов страны, от новичков до мастеров спорта России по мотоспорту. Среди них было пять участников из Бурятии, для которых кубок России стал первым стартом, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
- Было выбрано именно это место для проведения кубка России по экстрим эндуро, несмотря на различные изменения в течение двух месяцев. Ребята вложили всю душу и силу для создания этой трассы. Три дня беспробудного драйва, мотоциклов и безбашенных мужчин... И я уверена, что все уехали с хорошими впечатлениями. Такие мероприятия нужны в республике, и Бурятия готова проводить соревнования такого уровня, - отметила директор центра спортивной подготовки РБ Юлия Коцюба.
Победителями и призёрами стали:
Класс «Extreme»
Первое место – Данила Черняев (Саратов)
Второе место – Андрей Ядов (Владивосток)
Третье место – Вячеслав Брыков (Уссурийск)
Класс «Adventure» (шёл не в зачёт кубка России)
Первое место – Илья Шпажников (Владивосток)
Второе место – Роман Рубцов (Саратов)
Третье место – Алексей Лимаренко (Владивосток)
Фоторепортаж «Байкал-Daily» с соревнований можно посмотреть здесь.
В Бурятии завершился кубок России по эндуро
Общество, Фото:
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