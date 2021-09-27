Жители заявляют, что их дома признали аварийными без ведома жильцов
К депутату Народного Хурала Иннокентию Вахрамееву обратились жители посёлка Сосновый с проблемой аварийности жилья, а точнее её отсутствия. Как сообщал «Байкал-Daily», весной этого года городские власти «приговорили» несколько домов по улице Тобольская к сносу. Жители протестуют против этого решения и заявляют, что их мнения не спрашивали.
Жильцы уверяют, что дома пригодны для проживания и простоят ещё немало лет.
- Жители самостоятельно делают ремонт подъездов, установили металлические двери, трёхкамерные пластиковые окна. Фонд капитального ремонта обновил электрооборудование в местах общего пользования, обеспечил безопасную эксплуатацию. В наши дома проведена система водоснабжения и водоотведение. Жители вложили немалые средства, чтобы установить в своих квартирах раковины, унитазы, душевые кабины, водонагреватели. Теперь у нас есть возможность пользоваться благами цивилизации, - зачитал депутат Вахрамеев письмо жителей.
Придомовая территория также находится в порядке: подъездные площадки заасфальтированы, вдоль домов уложены тротуарные плитки, а во дворе обустроены детские площадки.
Иннокентий Вахрамеев добавил, что люди, может, были бы и рады переехать в новое и сразу благоустроенное жильё, но за те деньги, что они получат, справедливого обмена не получится.
- Хочется поднять вопрос о выкупной рыночной стоимости жилья при переселении из ветхого и аварийного жилья. В данный момент стоимость выкупного квадратного метра жилья составляет 43-44 тысячи рублей. Ни для кого не секрет, что в последний год стоимость жилья сильно поднялась в цене и люди не в состоянии на предлагаемую им выкупную стоимость приобрести другое жильё, - высказался депутат.
В связи с этим Иннокентий Вахрамеев внёс предложения о дополнениях в региональную адресную программу. Он предложил принять закон о дополнительных гарантиях собственников аварийного жилья при переселении.
Улан-удэнцы борются за спасение своих домов
Общество, Фото:
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