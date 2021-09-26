Съёмки пройдут на следующей неделе
Двукратный чемпион Параолимпийских игр в Токио Михаил Асташов станет гостем программы «Вечерний Ургант» (16+). Об этом сообщается в аккаунте передачи в Instagram.
Выпуск с Асташовым снимут 29 сентября. Когда передача выйдет в эфир – пока неизвестно.
Как сообщал «Байкал-Daily», спортсмен из Бурятии Михаил Асташов завоевал золотые медали в гонке преследования на 3000 метров на велотреке, а также в гонке с раздельного старта на шоссе.
Когда спортсмен прилетел в Россию из Токио, в беседе с журналистами он заверил, что будет готовиться к следующей летней Паралимпиаде и даже рассказал о планах заняться лыжным спортом.
Михаил Асташов станет гостем передачи «Вечерний Ургант»
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