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Михаил Асташов станет гостем передачи «Вечерний Ургант»

Михаил Асташов станет гостем передачи «Вечерний Ургант»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Съёмки пройдут на следующей неделе

Двукратный чемпион Параолимпийских игр в Токио Михаил Асташов станет гостем программы «Вечерний Ургант» (16+). Об этом сообщается в аккаунте передачи в Instagram.

Выпуск с Асташовым снимут 29 сентября. Когда передача выйдет в эфир – пока неизвестно.

Как сообщал «Байкал-Daily», спортсмен из Бурятии Михаил Асташов завоевал золотые медали в гонке преследования на 3000 метров на велотреке, а также в гонке с раздельного старта на шоссе.

Когда спортсмен прилетел в Россию из Токио, в беседе с журналистами он заверил, что будет готовиться к следующей летней Паралимпиаде и даже рассказал о планах заняться лыжным спортом.

спорт Паралимпийские игры

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