В Бурятии налоговые органы будут работать в новом формате

4 межрайонных ИФНС присоединят к УФНС по РБ



В связи с реорганизацией налоговых органов Бурятии, с 25 октября межрайонные ИФНС России №1, №2, №8 и №9 по республике прекратят свою деятельность и будут присоединены к управлению федеральной налоговой службы по РБ (код налогового органа 0300).



Все операционные залы, расположенные в инспекциях, по-прежнему будут работать. При этом жители республики смогут решать вопросы, связанные с предоставлением государственных услуг, в любом удобном по территориальному расположению обособленном подразделении управления, независимо от места жительства налогоплательщика на территории Бурятии.



Исключение составляют лишь услуги по государственной регистрации, которые раньше оказывались в едином регистрационном центре (межрайонная ИФНС России №9 по РБ) по адресу: г. Улан-Удэ, улица Коммунистическая, 50. Услуги по государственной регистрации будут оказываться по адресу: г. Улан-Удэ, улица Борсоева, 11а.



Приём и обслуживание налогоплательщиков через действующие территориальные обособленные рабочие места (ТОРМ) в районах республики будут осуществляться в прежнем режиме.



В связи с предстоящей реорганизацией налоговая служба рекомендует в переходный период (с 23 по 24 октября 2021) и в последующем направлять обращения через интернет-сервис «Обратиться в ФНС России» и личные кабинеты юридических лиц, физических лиц, индивидуального предпринимателя (вкладка «Направить иное обращение»), размещённые на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru, в адрес управления.



По окончании переходного периода, при оформлении расчётных документов о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации на уплату платежей, сборов, государственных пошлин, администрируемых налоговой службой, необходимо указывать значения реквизитов одного администратора, а именно управления федеральной налоговой службы по РБ.



До 25 октября 2021 года



Получатель



ИНН: 0323121235/КПП: 032301001

Получатель: УФК по Республике Бурятия (Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Бурятия)



ИНН: 0326023525/КПП: 032601001

Получатель: УФК по Республике Бурятия (Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Бурятия)



ИНН: 0309011921/КПП: 030901001

Получатель: УФК по Республике Бурятия (Межрайонная ИФНС России № 8 по Республике Бурятия)



С 25 октября 2021 года



Получатель



ИНН: 0326022754

КПП: 032601001

Получатель: УФК по Республике Бурятия (Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия)



В случае указания с 25 октября 2021 года в платёжных документах недействующих ИНН и/или КПП получателя (межрайонные ИФНС России №1, №2, №8 по РБ) документ будет отнесён к категории невыясненных платежей, что отразится на состоянии расчётов с бюджетом.



Напоминаем, что получить государственные услуги налоговой службы можно также в ГБУ «Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг». Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по РБ.

