В Бурятии изюбри играли в футбол









- Природный парк «Шумак» в Окинском районе – один из самых живописных уголков Бурятии. Расположен в долине одноимённой реки на высоте более 1500 метров над уровнем моря. Природный парк основан в 2009 году с целью охраны, восстановления и рационального использования природных ресурсов. Является особо охраняемой зоной регионального значения. Площадь почти 2 тыс.га. Охраняется государством. В последние годы отмечается увеличение популяции изюбря в парке. Сейчас в Шумаке обитают 12 особей. Изюбрь - это подвид благородного оленя, - сообщили в БУ «Бурприрода».



На территории природного парка запрещена охота. За незаконную охоту на особо охраняемой природной территории предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до двух лет.



Учреждение «Бурприрода» опубликовало в своём аккаунте в Instagram видео, на котором изюбри играют в футбол в природном парке «Шумак». Как оказалось, это отрывок из фильма кинорежиссёра, кинооператора, журналиста Дмитрия Слободчикова, проживающего в Иркутске. Лента была опубликована на его YouTube-канале 18 сентября.На видео животные забавно играют с мячом.