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В Бурятии изюбри играли в футбол

В Бурятии изюбри играли в футбол
Общество, 
Съёмки проводились в природном парке «Шумак»

Учреждение «Бурприрода» опубликовало в своём аккаунте в Instagram видео, на котором изюбри играют в футбол в природном парке «Шумак». Как оказалось, это отрывок из фильма кинорежиссёра, кинооператора, журналиста Дмитрия Слободчикова, проживающего в Иркутске. Лента была опубликована на его YouTube-канале 18 сентября.

На видео животные забавно играют с мячом.

 

- Природный парк «Шумак» в Окинском районе – один из самых живописных уголков Бурятии. Расположен в долине одноимённой реки на высоте более 1500 метров над уровнем моря. Природный парк основан в 2009 году с целью охраны, восстановления и рационального использования природных ресурсов. Является особо охраняемой зоной регионального значения. Площадь почти 2 тыс.га. Охраняется государством. В последние годы отмечается увеличение популяции изюбря в парке. Сейчас в Шумаке обитают 12 особей. Изюбрь - это подвид благородного оленя, - сообщили в БУ «Бурприрода».

На территории природного парка запрещена охота. За незаконную охоту на особо охраняемой природной территории предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до двух лет.
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