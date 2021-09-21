Рэпер из Бурятии снимается в новом криминальном сериале





- В альбоме «Чёрный сад» ты использовал восточные национальные инструменты, а сейчас что вдохновляет? Какие музыкальные эксперименты ставишь?



- Если мы говорим об экспериментах, то это уже решать слушателям. Тут же все по ощущениям: зашло или не зашло. Что вдохновляет? Восточная эстетика в целом. Очень люблю турецкое, иранское кино. Люблю турецкую, арабскую музыку. Да и вообще всё люблю понемногу (смеётся). Можно сказать, кайфую от всего! Вдохновляюсь людьми, которые меня окружают. И стараюсь, чтобы рядом были те, кто закладывает нужное зерно в голову, чтобы создавать что-то большое и прекрасное.



- На первый релиз тебя вдохновили негативные обстоятельства, связанные с переездом в Москву и враждебное к тебе отношение (композиция «Чёрный» изобличала любые проявления бытового расизма - прим. ред.). Сейчас что больше вдохновляет на написание композиций: позитив или всё также негатив?



- Не было никакого негатива. Меня всегда вдохновляли жизненные обстоятельства, ситуации, с которыми я сталкивался и сталкиваюсь сейчас. А тут каждый сам решает – негатив это или позитив.



- Каков посыл ты вкладываешь в музыку? На чем сейчас делаешь акцент? Что сейчас происходит в твоем музыкальном мире? Накопился ли материал на второй альбом?



- Скоро выходит совместная работа с Азаром Страто, альбом будет называться Muslim Money. Ключевой момент в нём – это отношение к деньгам. Поэтому в каждом треке есть отсыл к этой теме. И когда будет выходить альбом, на обложке также сделаем на этом акцент, но будет заложен и другой смысл. Главное – уметь читать между строк. Кто поймёт, тот поймёт. А вообще музыкального материала очень много. Да и работы уйма, у нас до конца года всё расписано.



- Слушатели рэпа на русском уже записали тебя в любимчики, называя новым героем хип-хопа. А у тебя есть любимчики среди поклонников? Какой ты видишь свою аудиторию?



- Про любимчика скажу так: «Чушь!». Кстати, и у меня также нет любимчиков среди поклонников. Моя аудитория – это взрослые адекватные люди. Большинство – мои братья, бородачи, но есть другие. А ещё красивые девушки.



- В одном из интервью ты говорил: «Я хочу донести до своих слушателей, что нельзя мыслить стереотипами. Предрассудки ограничивают нас в развитии и самореализации». А какие, на твой взгляд, существуют предрассудки и стереотипы, если говорить о музыке?



- Да, это правда, я и сейчас так считаю. Что касается музыкальных предрассудков, то я затрудняюсь сказать, вернее, не знаю, как ответить на этот вопрос. Какие стереотипы могут быть в музыке? Каждый пишет, как он чувствует. Я, например, использую этнику. Можно ли это назвать музыкальным стереотипом? Не знаю.





18+



В Ростове-на-Дону идут съёмки сериала «ЮЗЗЗ» (18+) для видеосервиса PREMIER. Действие фильма происходит в наши дни в одном из рабочих спальных районов на юго-западе Ростова-на-Дону, который местные жители называют «ЮЗ». Здесь кипит жизнь – местная группировка парней «конкурирует» с ровесниками из «блатного» центра, а взрослые «хозяева» районов ворочают серьёзными делами.Восьмисерийная криминальная драма рассказывает о любви в эпицентре бандитских разборок, уличного баскетбола и хип-хопа современной донской столицы.Фильм выйдет на видеосервисе PREMIER в 2022 году. Одну из ролей в этой истории сыграл рэпер Fardi (Фарди Самедов), этнический азербайджанец, который родился и вырос в городе Северобайкальск в Бурятии.- Да, это мой первый опыт. Я всегда говорю, что доволен только в том случае, когда довольна вся команда. Это даёт некий импульс, стимул двигаться дальше.- Мне позвонил Стас Иванов (режиссер «ЮЗЗЗ» - прим.), предложил встретиться и обсудить сотрудничество. Мы вели диалог о совместной работе на протяжении месяца, а после этого я попал в кино.- Посмотрим после выхода этого сериала. Как минимум я получил очень крутой опыт.- Сериал может быть интересен и молодёжи, и взрослому поколению. Про что и про кого? Пока комментировать не буду, подержим интригу.- Москва – это работа, в первую очередь. Собираюсь ли я здесь жить дальше? Пока не знаю. Как всё закрутится? Да пока неизвестно. Дальше я планирую развиваться в музыке, а потом видно будет.- Да, буквально в августе прилетал на пару дней на Байкал и заглянул в родной город.- Нет, ситуация не поменялась. Я по-прежнему чувствую себя своим среди чужих и чужим среди своих. Это нормально. Я к этому привык.- А что происходит? Всё круто! Пишем материал, готовим его на год, даже на два вперед. Не останавливаемся, развиваемся. Короче, работаем по максимуму.