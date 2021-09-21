В Бурятии новую сцену назвали опасной для людей











Народный фронт направил запрос в госжилинспекцию с просьбой об объективной проверке. «Однако заключительная справка представителя ведомства не содержала основных замечаний. Так госжилинспекция обратила внимание лишь на нарушения документального несоответствия, а из фактически визуальных нарушений технологии работ указано только на следы ржавчины на металлических элементах и сварных швах», - считают в ОНФ.



Контрольный рейд общественников в сентябре подтвердил, что сцена для публичных мероприятий в Новоильинске всё ещё остается опасной для использования, бьют тревогу активисты. Здесь снова выявлены острые углы, повреждения в результате вспучивания досок, наличие повреждённого профлиста с лицевой стороны, отсутствие диагональных укреплений.



- По данному факту Народный фронт обратился в прокуратуру с просьбой организовать качественную проверку в рамках прокурорских полномочий и принять справедливые меры, направленные на устранение допущенных нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности. По данным прокуратуры Заиграевского района, администрация МО СП «Новоильинское» 14 сентября расторгла договор с подрядной организацией, выполнявшей работы по возведению сцены. А потому пока неизвестно, когда и кем все нарушения будут устранены, - прокомментировал представитель ОНФ в Бурятии, активист «Центра мониторинга и благоустройства городской среды» Виталий Иванов.



Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в прокуратуру Бурятии по поводу сцены в посёлке Новоильинск Заиграевского района. Общественники считают, что сцена представляет опасность для людей. Недавно состоялся контрольный рейд на место, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.Администрация сельского поселения «Новоильинское» в январе 2021 года заключила с компанией договор на выполнение работ по устройству основания сцены на общественной территории, прилегающей к местному Дому культуры. Общая стоимость объекта составила 300 тысяч рублей.В мае представители ОНФ съездили на место и ознакомились с ходом работ по возведению сцены в Новоильинске. По итогу был выявлен ряд замечаний. В целом качество работ общественники оценили как ненадлежащее: объект был выполнен из относительно дешёвых стройматериалов, сколочен из досок и профлиста на скорую руку, а незакрытые острые углы, торчащие элементы могли травмировать людей.Выявленные визуальные признаки нарушений строительных норм и правил были направлены в органы местного самоуправления для исправления.Повторный рейд активистов ОНФ на место показал, что выявленные нарушения устранены лишь формально, а основание сцены не соответствует нормам и гостам. Это в дальнейшем может влиять на безопасность при эксплуатации, учитывая прежде всего динамическую нагрузку на объект.- Так, на сваренные швы металлического основания сцены должен быть дополнительно установлен крепёж. А углы сцены, «исправленные» подрядной организацией, необходимо делать с безопасно оформленным углом. Сам металлический каркас не был снабжён дополнительными усилительными перекладинами, так называемыми «косынками» или распорками и уже покрыт ржавчиной. Деревянные бруски, лежащие на ребре, при динамическом воздействии непременно наклонятся. Вдобавок, они не цельные, а соединены в середине пластинкой на саморезах, и в месте соединения не подперты, доски же вспучились от осадков, - рассказали в ОНФ.Кроме этого, объект является частью незавершенного проекта сцены для публичных мероприятий. В будущем, при одобрении населения, сцену планируют обустроить металлической крышей, что также создаёт потенциальную угрозу безопасности людей, пришли к выводу общественники.