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В Бурятии новую сцену назвали опасной для людей

В Бурятии новую сцену назвали опасной для людей
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Когда и кем все нарушения будут устранены, неизвестно

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в прокуратуру Бурятии по поводу сцены в посёлке Новоильинск Заиграевского района. Общественники считают, что сцена представляет опасность для людей. Недавно состоялся контрольный рейд на место, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

Администрация сельского поселения «Новоильинское» в январе 2021 года заключила с компанией договор на выполнение работ по устройству основания сцены на общественной территории, прилегающей к местному Дому культуры. Общая стоимость объекта составила 300 тысяч рублей.

В мае представители ОНФ съездили на место и ознакомились с ходом работ по возведению сцены в Новоильинске. По итогу был выявлен ряд замечаний. В целом качество работ общественники оценили как ненадлежащее: объект был выполнен из относительно дешёвых стройматериалов, сколочен из досок и профлиста на скорую руку, а незакрытые острые углы, торчащие элементы могли травмировать людей.


Выявленные визуальные признаки нарушений строительных норм и правил были направлены в органы местного самоуправления для исправления.

Повторный рейд активистов ОНФ на место показал, что выявленные нарушения устранены лишь формально, а основание сцены не соответствует нормам и гостам. Это в дальнейшем может влиять на безопасность при эксплуатации, учитывая прежде всего динамическую нагрузку на объект.

- Так, на сваренные швы металлического основания сцены должен быть дополнительно установлен крепёж. А углы сцены, «исправленные» подрядной организацией, необходимо делать с безопасно оформленным углом. Сам металлический каркас не был снабжён дополнительными усилительными перекладинами, так называемыми «косынками» или распорками и уже покрыт ржавчиной. Деревянные бруски, лежащие на ребре, при динамическом воздействии непременно наклонятся. Вдобавок, они не цельные, а соединены в середине пластинкой на саморезах, и в месте соединения не подперты, доски же вспучились от осадков, - рассказали в ОНФ.

Кроме этого, объект является частью незавершенного проекта сцены для публичных мероприятий. В будущем, при одобрении населения, сцену планируют обустроить металлической крышей, что также создаёт потенциальную угрозу безопасности людей, пришли к выводу общественники.

 
Народный фронт направил запрос в госжилинспекцию с просьбой об объективной проверке. «Однако заключительная справка представителя ведомства не содержала основных замечаний. Так госжилинспекция обратила внимание лишь на нарушения документального несоответствия, а из фактически визуальных нарушений технологии работ указано только на следы ржавчины на металлических элементах и сварных швах», - считают в ОНФ.

Контрольный рейд общественников в сентябре подтвердил, что сцена для публичных мероприятий в Новоильинске всё ещё остается опасной для использования, бьют тревогу активисты. Здесь снова выявлены острые углы, повреждения в результате вспучивания досок, наличие повреждённого профлиста с лицевой стороны, отсутствие диагональных укреплений.

- По данному факту Народный фронт обратился в прокуратуру с просьбой организовать качественную проверку в рамках прокурорских полномочий и принять справедливые меры, направленные на устранение допущенных нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности. По данным прокуратуры Заиграевского района, администрация МО СП «Новоильинское» 14 сентября расторгла договор с подрядной организацией, выполнявшей работы по возведению сцены. А потому пока неизвестно, когда и кем все нарушения будут устранены, - прокомментировал представитель ОНФ в Бурятии, активист «Центра мониторинга и благоустройства городской среды» Виталий Иванов.
ОНФ благоустройство

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