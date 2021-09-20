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Монголки возглавили мировой рейтинг по баскетболу 3х3

Монголки возглавили мировой рейтинг по баскетболу 3х3
Общество,  Фото:pixabay.com
Достичь первенства помогли успехи сборных U21 и U23

Международная федерация баскетбола (ФИБА) 18 сентября опубликовала обновлённый мировой рейтинг сборных команд по баскетболу 3x3. Женская сборная Монголии возглавила рейтинг среди девушек до 23 лет.

Монгольская федерация баскетбола 3x3 отправила две команды U21 (до 21 года) и U23 (до 23 лет) для участия в крупных международных рейтинговых турнирах. Команда U21 уверенно набрала очки на соревнованиях, прошедших во Франции и Румынии, поспособствовав повышению рейтинга страны.

Также важные очки принесла женская сборная U23, у которой на счету три победы и три вторых места в 6 турнирах зоны «Азия – Африка» в рамках Лиги наций по баскетболу 3x3 в Каире. Женская сборная Монголии до 23 лет стала единственной азиатской командой, вышедшей в финальный этап соревнования Лиги наций в Бухаресте. По итогам соревнования сборная U23 заняла 6-е место из 26 лучших команд мира.

После успешного участия в этих турнирах количество набранных очков сборной Монголии составило 748,763 пункта, что позволило Монголии лидировать в рейтинге ФИБА.

Также три монгольских спортсменки вошли в топ-10 мира. В частности, второе место в мировом рейтинге занимает Онолбаатар Хулан, восьмое – Батэрдэнэ Ариунцэцэг и девятое – Ганбат Минжин. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия баскетбол спорт

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