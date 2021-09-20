Щенок из Иволгинского дацана обрёл новый дом в Москве

Приютившие щенка москвичи объясняют, что это был знак
Щенок из Иволгинского дацана теперь живёт в Москве. Трогательной историей недавно поделилась руководитель пресс-службы дацана Алла Намсараева.
Как оказалось, семья из Москвы при посещении дацана в Бурятии заприметила щенка, однако не решилась взять с собой.
- 25 августа в личку дацана в «Инстаграме» пришло сообщение от Ирины: «Мы семьёй посетили вас 8 августа. Иволгинский дацан был крайней точкой нашего большого автопутешествия из Москвы. Сложно передать словами все эмоции и небывалый заряд энергии и силы, который мы получили у вас. В душе огромная благодарность ко всем, кого видели и с кем общались. Но есть одна вещь, которая омрачает чудесные воспоминания. На территории дацана бегал маленький белый щеночек с чёрным пятнышком на мордочке, которого, по словам местных прихожан, недавно подкинули. Мы общались с ним, щенок искал кого-то, хозяев, и сложилось чувство, что именно нас. Но, к сожалению, включились взрослые рациональные мысли (как ехать 6000 км назад, где размещаться в Москве и т.д.), и мы уехали», - передаёт содержание сообщения Алла Намсараева.
Как далее отметила москвичка, прошло две недели, а они с мужем, не сговариваясь, думали об одном и том же.
- «Это был знак, и собачка выбрала нас, а мы не поняли сразу. И перестать думать не получается. Хотя в Москве огромное количество приютов для животных, а мысли не отпускают, что совершили ошибку. Сейчас готовы заплатить за переезд, перелёт, помощь волонтёров, если вдруг малышка ещё у вас. Верю в чудеса. Поэтому написала», - говорилось в её сообщении.
Алла Намсараева переслала это письмо гэсхы ламе (заместителю настоятеля) Иволгинского дацана Жаргалу Гомбоеву – вдруг щенок ещё на территории дацана.
- Через несколько дней Жаргал лама прислал фото щенка, которое я отправила для «опознания» в Москву Ирине. Жаргал лама рассказал, что щенок, что бывает крайне редко, спал в обнимку со своим братом, на всеобщее обозрение малыши выходили редко, в основном жили в дальнем углу одного из подсобных помещений на территории дацана. Из Москвы пришёл быстрый ответ: «Ой, она, она, наша девочка!!!». Ирина с мужем связались со своими знакомыми в Улан-Удэ, и те приехали за щенком. А потом и в личку дацана, и Жаргал ламе уже пришли радостные фотографии с нового места жительства щенка. Причём не просто щенка, а уже имеющей имя собачки Тары, - говорится в посте в социальной сети.
«Девочку мы назвали Тара, спросили предварительно разрешения у Жаргал ламы. Ехала она к нам 7 дней вместе с дальнобойщиком. И вот 9 сентября приехала», - объяснила жительница Москвы.
Руководитель пресс-службы Иволгинского дацана в заключение пишет, что такие истории с животными, которые рождаются в дацане или которых сюда подбрасывают, случаются часто.
- Летом прихожане заранее «забронировали» и забрали домой двух котят, которых родила прямо во Дворце Этигэлова трёхцветная дацанская кошка. Ведь считается, что животное, которое родилось в дацане – особое, - подытожила Алла Намсараева.
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Общество, Фото:
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