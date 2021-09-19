Разработку запатентовали уфимские учёные
Уфимские учёные предлагают изготавливать сорбент для очистки пресных водоёмов из отходов сахарного производства. По оценке учёных, для этого подходит доступная сахарная свекла. Разработка, считают её создатели, в том числе поможет в очистке Байкала.
«Российская газета» сообщает, что новый сорбент создали и в Уфимском государственном авиационном техуниверситете. Его запатентовали сотрудники и студенты кафедры безопасности производства и промышленной экологии.
- По их словам, у существующих сорбентов, есть масса принципиальных недостатков: дороговизна, низкая эффективность, сложность производства и высокие энергозатраты. Учёные учли это при разработке своего сорбента. В его основе - свекловичный жом (отходы от переработки сахарной свеклы). Это дешевое и максимально доступное сырье. А новый сорбент - экологически чистый и существенно дешевле импортных аналогов, - отмечает «Российская газета».
Отметим, за 47 лет работы Байкальского ЦБК напилось более шести миллионов кубометров отходов.
Как сообщал «Байкал-Daily», сахарная свекла всплывала семь лет при обсуждении вопроса посыпки дорог в Улан-Удэ. Тогдашний мэр Александр Голков предложил использовать белорусский метод посыпки дорог реагентами с сахарной свеклой.
- Смысл этого реагента в том, что он из нескольких компонентов. Главный – пищевые отходы от сахарной свеклы, - говорил мэр, пояснявший, что соль растворяет наледи, а саму соль нейтрализует компонент из сахарной свеклы.
Впрочем, уже спустя год представители администрации города сообщили, что изучили разные предложения и решили всё же по-прежнему использовать только песчано-гравийную смесь.
Учёные предлагают очищать Байкал свеклой
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