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Учёные предлагают очищать Байкал свеклой

Учёные предлагают очищать Байкал свеклой
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Разработку запатентовали уфимские учёные

Уфимские учёные предлагают изготавливать сорбент для очистки пресных водоёмов из отходов сахарного производства. По оценке учёных, для этого подходит доступная сахарная свекла. Разработка, считают её создатели, в том числе поможет в очистке Байкала.

«Российская газета» сообщает, что новый сорбент создали и в Уфимском государственном авиационном техуниверситете. Его запатентовали сотрудники и студенты кафедры безопасности производства и промышленной экологии.

- По их словам, у существующих сорбентов, есть масса принципиальных недостатков: дороговизна, низкая эффективность, сложность производства и высокие энергозатраты. Учёные учли это при разработке своего сорбента. В его основе - свекловичный жом (отходы от переработки сахарной свеклы). Это дешевое и максимально доступное сырье. А новый сорбент - экологически чистый и существенно дешевле импортных аналогов, - отмечает «Российская газета».

Отметим, за 47 лет работы Байкальского ЦБК напилось более шести миллионов кубометров отходов.

Как сообщал «Байкал-Daily», сахарная свекла всплывала семь лет при обсуждении вопроса посыпки дорог в Улан-Удэ. Тогдашний мэр Александр Голков предложил использовать белорусский метод посыпки дорог реагентами с сахарной свеклой.

- Смысл этого реагента в том, что он из нескольких компонентов. Главный – пищевые отходы от сахарной свеклы, - говорил мэр, пояснявший, что соль растворяет наледи, а саму соль нейтрализует компонент из сахарной свеклы.

Впрочем, уже спустя год представители администрации города сообщили, что изучили разные предложения и решили всё же по-прежнему использовать только песчано-гравийную смесь.

ученые Байкал

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