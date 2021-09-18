В Бурятии изъяли около двух тонн нерестового омуля





За время проведения второго этапа операции «Путина-2021» из незаконного оборота изъято около двух тонн запрещённого к вылову байкальского омуля. Кроме того, у браконьеров полицейскими изъято 20 сетей длиною около километра, 7 лодок и один лодочный мотор.- В результате проведённых мероприятий выявлен 21 факт нарушений перевозки рыбы и рыбной продукции и 7 фактов незаконного лова, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Возбуждено одно уголовное дело за незаконную добычу краснокнижного осетра, шесть уголовных дел по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», три – по фактам незаконных приобретения, хранения и сбыта рыбы, добытой преступным путём (ст. 175 УК РФ). На стадии предварительной проверки находятся 19 материалов по фактам незаконной перевозки байкальского эндемика.Так, 14 сентября недалеко от села Истомино на берегу озера Байкал задержан подозреваемый в незаконной добыче рыбы в нерестовый период.Установлено, что 44-летний местный житель с помощью сети незаконно выловил более 50 особей байкальского омуля. Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил около 370 тысяч рублей.Мужчина был задержан полицейскими в тот момент, когда его лодка подошла к берегу. У сельчанина изъяты: лодка, сеть и выловленная рыба. Возбуждено уголовное дело.