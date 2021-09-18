Патрулирование будет проводиться в целях соблюдения режима охраны особо охраняемой природной территории
В национальный парк «Тункинский» в рамках заключенного контракта на авиапатрулирование с ООО «Оберон» прибыл вертолёт Ми-2. Необходимость в авиапатрулировании обусловлена значительной по площади территорией национального парка.
- Вертолёт Ми-2 будет проводить воздушное патрулирование в целях соблюдения режима охраны особо охраняемой природной территории, - пояснили в нацпарке.
Национальный парк «Тункинский» - один из крупнейших национальных парков России, площадь составляет 1 118 662 гектара. Из них 1 076 000 гектаров – это площадь лесов, большая часть которых находится в труднодоступной местности.
- В нашем нацпарке уникальная природа, у нас есть заповедные места, куда трудно добраться, большое многообразие краснокнижной флоры и фауны. Достаточно сказать, что если сложить площади Забайкальского национального парка и всех заповедников республики, то и эта цифра окажется меньше площади Тункинского парка. И мы, конечно, рады, что у нас есть возможность инспектировать территорию с воздуха, - отметил главный лесничий Биликто Цынгуев.
Пилот вертолёта Вячеслав Гольцов оценил красоту национального парка: «Осень – одно из красивейших времён в национальном парке «Тункинский». Мне повезло увидеть с высоты птичьего полёта буйство красок жёлтого, красного и зелёного цвета. Воздушное патрулирование в нацпарке осуществляем второй год, считаю это эффективной мерой в природоохранной детальности. В случае обнаружения нарушений или возгораний, есть возможность быстрого и своевременного реагирования».
Вертолёт Ми-2 будет патрулировать территорию нацпарка Бурятии
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