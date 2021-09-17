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В Бурятии могут разрешить добычу золота частным лицам

В Бурятии могут разрешить добычу золота частным лицам
Общество,  Фото:pexels.com
На вопрос о вольном приносе золота ответил глава Бурятии

Вопрос о вольном приносе золота частными лицами, который обсуждают уже много лет, может всё-таки решиться положительно. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов во время прямого эфира, отвечая на вопрос о перспективах вольного приноса в Баунтовском районе.

- Сейчас проект закона подготовлен в минвостокразвития – в целом касается субъектов Дальневосточного федерального округа. Надеюсь, в рамках нового состава Думы этот закон пройдёт. Мы его со своей стороны поддержали и согласовали, - рассказал Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии не один десяток лет надеются на разрешение вольного приноса золота.

В России тысячи участков, где запасы золота менее десяти килограммов. Для промышленной добычи они не представляют никакого интереса, однако местные жители могли бы продолжать мыть золото, которое осталось после отработки россыпей. Вопрос в большей степени касается Магаданской области, Бурятии, Якутии и Забайкальского края. Разрешение на частную золотодобычу решит проблему занятости населения.

Индивидуальная добыча золота, серебра и цветных металлов существовала и в царской России, и даже в Советском Союзе до 1954 года включительно.

золото

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