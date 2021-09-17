 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 сентября

16 сентября

Популярное

Избирком Бурятии объяснил ситуацию с очередями на участках

Избирком Бурятии объяснил ситуацию с очередями на участках
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
«Нормальное и естественное желание», - прокомментировал глава Избиркома

Председатель Избиркома Бурятии Александр Акчурин прокомментировал очереди на избирательных участках. Снимок, на котором запечатлена длинная очередь, появился в паблике ves_ulan_ude. «Ого! Очередь ни избирательный участок! А сегодня только первый день!» - удивился автор фотографии.

- Дело в том, что у нас голосование впервые проходит в рабочий день. Один из дней голосования у нас рабочий, и это нормально, что граждане, перед тем как на свои рабочие места приехать, пошли и проголосовали, чтобы свой рабочий день не разрывать. Я думаю, это нормальное и естественное желание. Поэтому где-то каких-то таких чрезмерных очередей или обращений о том, что кто-то не успевает проголосовать, к нам не поступало сегодня, - прокомментировал Александр Акчурин.

Также в Избиркоме отметили, что утром на участках наблюдалось большое количество голосующих из-за того, что прибыли организованные группы военнослужащих. Военнослужащие голосуют группами, так как у них утверждённый распорядок дня, и они не могут растянуть голосование на весь день.

Трёхдневные выборы в Государственную Думу пройдут с 17 по 19 сентября.


выборы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии наградили лучших лесников
В Бурятии наградили лучших лесников
Общество, 17.09.2021
Награды получили сотрудники отрасли от водителей и бульдозеристов до пожарных-десантников
Избирком Бурятии объяснил ситуацию с очередями на участках
Избирком Бурятии объяснил ситуацию с очередями на участках
Общество, 17.09.2021
«Нормальное и естественное желание», - прокомментировал глава Избиркома
В Бурятии охраняют места нереста
В Бурятии охраняют места нереста
Общество, 17.09.2021
На севере Бурятии прошло крупное совещание по пресечению браконьерства
Михаил Асташов проголосовал на выборах в Госдуму
Михаил Асташов проголосовал на выборах в Госдуму
Общество, 17.09.2021
Двукратный чемпион Паралимпиады проголосовал на участке в Доме инвалидов-колясочников
В Улан-Удэ скоро выберут название третьего моста через Уду
В Улан-Удэ скоро выберут название третьего моста через Уду
Общество, 17.09.2021
Жители надеются, что название «Президентский» всё же не утвердят
В Бурятии в выходные ожидается тёплая погода
В Бурятии в выходные ожидается тёплая погода
Общество, 17.09.2021
Синоптики опубликовали прогноз на три дня
Сотрудника МЧС из Бурятии наградили за заслуги перед Отечеством
Сотрудника МЧС из Бурятии наградили за заслуги перед Отечеством
Общество, 17.09.2021
Награждён начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы
Глава Бурятии поручил проработать вопрос с дровами
Глава Бурятии поручил проработать вопрос с дровами
Общество, 17.09.2021
Правительство республики займётся пересмотром мер поддержки по предоставлению твёрдого топлива льготникам с учётом изменения цен
В Бурятии цены на дрова назвали спекулятивными
В Бурятии цены на дрова назвали спекулятивными
Общество, 17.09.2021
В Улан-Удэ планируют создать отдельные площадки для продажи дров
В Улан-Удэ забуксовал переезд собачьего приюта
В Улан-Удэ забуксовал переезд собачьего приюта
Общество, 17.09.2021
Алексею Цыденову задали вопрос, когда уберут приют в посёлке Забайкальский
Число заболевших ковидом за сутки в Бурятии вновь превысило 80
Число заболевших ковидом за сутки в Бурятии вновь превысило 80
Общество, 17.09.2021
Бурятия не смогла удержать суточный прирост ниже 80 заражённых
Артистка цирка Дю Солей из Бурятии показала перформанс на Байкале
Артистка цирка Дю Солей из Бурятии показала перформанс на Байкале
Общество, 17.09.2021
Пользователи назвали её «байкальской русалкой»
В Бурятии планируют сделать важную уступку детям-сиротам
В Бурятии планируют сделать важную уступку детям-сиротам
Общество, 17.09.2021
Сироты давно просят давать им денежные сертификаты на жильё вместо квартир
В Бурятии открылись избирательные участки
В Бурятии открылись избирательные участки
Общество, 17.09.2021
Стартовали трёхдневные выборы депутатов Госдумы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^