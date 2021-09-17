Избирком Бурятии объяснил ситуацию с очередями на участках

«Нормальное и естественное желание», - прокомментировал глава Избиркома



Председатель Избиркома Бурятии Александр Акчурин прокомментировал очереди на избирательных участках. Снимок, на котором запечатлена длинная очередь, появился в паблике ves_ulan_ude. «Ого! Очередь ни избирательный участок! А сегодня только первый день!» - удивился автор фотографии.



- Дело в том, что у нас голосование впервые проходит в рабочий день. Один из дней голосования у нас рабочий, и это нормально, что граждане, перед тем как на свои рабочие места приехать, пошли и проголосовали, чтобы свой рабочий день не разрывать. Я думаю, это нормальное и естественное желание. Поэтому где-то каких-то таких чрезмерных очередей или обращений о том, что кто-то не успевает проголосовать, к нам не поступало сегодня, - прокомментировал Александр Акчурин.



Также в Избиркоме отметили, что утром на участках наблюдалось большое количество голосующих из-за того, что прибыли организованные группы военнослужащих. Военнослужащие голосуют группами, так как у них утверждённый распорядок дня, и они не могут растянуть голосование на весь день.



Трёхдневные выборы в Государственную Думу пройдут с 17 по 19 сентября.





