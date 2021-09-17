В Бурятии в выходные ожидается тёплая погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики опубликовали прогноз на три дня



По данным Бурятского гидрометцентра, 17 сентября по юго-западу республики местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура +18, +23, местами +12, +17.



18 сентября в республике без осадков. Утром местами туманы. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +5, +10, местами +1, -4, днём +19, +24, местами +12, +17.



19 сентября по республике без осадков, днём по юго-западу возможны короткие грозовые дожди. Утром местами туманы. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +5, +10, местами +2, -3, днём +21, +26, местами +13, +18.

