Синоптики опубликовали прогноз на три дня
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 сентября по юго-западу республики местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура +18, +23, местами +12, +17.
18 сентября в республике без осадков. Утром местами туманы. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +5, +10, местами +1, -4, днём +19, +24, местами +12, +17.
19 сентября по республике без осадков, днём по юго-западу возможны короткие грозовые дожди. Утром местами туманы. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +5, +10, местами +2, -3, днём +21, +26, местами +13, +18.
В Бурятии в выходные ожидается тёплая погода
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