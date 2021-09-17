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Число заболевших ковидом за сутки в Бурятии вновь превысило 80

Число заболевших ковидом за сутки в Бурятии вновь превысило 80
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятия не смогла удержать суточный прирост ниже 80 заражённых

По данным управления Роспотребнадзора, за последние сутки коронавирус в Бурятии выявили у 82 человек. Из них 33 в Улан-Удэ.

Суточный прирост вновь превысил отметку «80», хотя в последние дни фиксировались показатели ниже этого уровня. 7 сентября впервые с конца было зафиксировано ниже 80 заражённых за сутки – 76 заболевших. Затем ежедневный прирост держался примерно на этом уровне, однако 15-го сентября стало 78 заражённых, ну а накануне, 16-го – уже 82.

С начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 57 800 случаев заражений COVID-19. Из них 49% (28 096) приходится на жителей Улан-Удэ.

Вылечились от коронавируса за всё время 49 507 человек. Накануне выздоровели 84 жителя Бурятии.

Умер за последние сутки один больной ковидом. Точный возраст умерших сейчас не раскрывается, известно лишь, что он был младше 65 лет.

С начала пандемии в Бурятии скончались 1810 больных COVID-19.

В стационарах республики сегодня получает лечение 351 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это сразу на 20 человек больше, чем днём ранее.

В отделениях реанимации находится 45 пациентов (на трое больше, чем сутки назад). Из них больше половины (28 человек) старше 65 лет. На ИВЛ – 23 больных.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 429 коек: занято – 351, свободно – 78 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,8%.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 973 человека. Их число также растёт – за сутки стало больше на семь.

Число контактных лиц на сегодня – 6115 человек.

На данный момент завершили вакцинацию 283 888 жителей Бурятии. При этом план вакцинации – 431 580 человек до 1 октября, так что сейчас он выполнен почти на 66%.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне глава Бурятии Алексей Цыденов вылечился от коронавируса и сразу же поехал на работу.

Детские развлекательные центры Бурятии просят разрешить им открыться. «Мы сами в недоумении, почему именно наша деятельность находится до сих пор под запретом, когда открыты бассейны, кинотеатры, фитнес-центры, спортивные секции, рестораны, ночные клубы, проводятся мероприятия в закрытых помещениях, организуются чартеры на Байкал, разрешаются полёты во всё большее количество зарубежных стран», - отмечают представители бизнеса.
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