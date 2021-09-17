 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 сентября

16 сентября

Популярное

В Бурятии планируют сделать важную уступку детям-сиротам

В Бурятии планируют сделать важную уступку детям-сиротам
Общество,  Фото:pixabay.com
Сироты давно просят давать им денежные сертификаты на жильё вместо квартир

Глава Бурятии Алексей Цыденов подтвердил, что решается вопрос о внедрении денежных сертификатов на покупку жилья для детей-сирот. Сейчас сироты получают квартиры, но с ними возникает много проблем – от долгого ожидания в очереди до некачественного жилья.

Во время прямого эфира в соцсетях главе Бурятии поступил следующий вопрос: «Что скажите по вопросу предоставления денежных сертификатов на жилье детям-сиротам».

- Работаем сейчас над этим вопросом. По сертификатам, для детей уже таких более ставших самостоятельными, в своё время, по-моему, в 2012 году, отменили. Потому что когда детям давали сертификаты, их начали обналичивать, появились криминальные схемы, и дети просто попадали в неприятные ситуации. Сейчас, когда немного ситуация поменялась, мы смотрим, чтобы дети, которые скажем так, имеют собственные семьи, работу, устойчиво стоят на ногах, помочь им сертификатами. Где-то они могут добавить материнский капитал, где-то ипотеку взять там, где им хочется, в своем районе большее жилье, например. В целом поддерживаем, сейчас детали просто дорабатываем буквально, будем дорабатывать, - ответил Алексей Цыденов.

Также выяснилось, что кое-где, например, в посёлке Таксимо доступных для сирот квартир (власти их сейчас в том числе покупают у населения) просто нет.

- Деньги есть, квартир нет. Купить нечего, то есть в Таксимо, в том числе, если есть какое-то жилье, которое можно приобрести, подсказывайте, приобретем сразу. Я прошу тоже минстрой по Таксимо посмотрите по этому вопросу, - рассказал глава.

Как сообщал «Байкал-Daily», сироты уже давно просят власти Бурятии внедрить денежные сертификаты на жильё. В ноябре 2020 года они обратились с этой просьбой к Алексею Цыденову с площади Советов.

- Очередь - это бесполезно. Вот есть две очереди, одна обычная, которая просто ждёт порядка, другая – через суд. Как я по своему личному опыту знаю, друг тоже 15 лет пытается квартиру получить, идёт, например, 1800 до тебя очередь, а «судебники» двигают её в обратную сторону. Спустя полгода человек приходит, а он уже 2100. Где эти 300 человек, почему его назад двигают? Следственно, он идёт в суд и других людей обратно двигает. Это всё замкнутый круг, - рассказывал тогда общественник Александр Поняев.

Кроме того, сертификат даст большую свободу выбора. Сироты могут добавить маткапитал или взять ипотеку и купить жильё, которое хотят, рассказывали активисты.


сироты жилье

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Число заболевших ковидом за сутки в Бурятии вновь превысило 80
Число заболевших ковидом за сутки в Бурятии вновь превысило 80
Общество, 17.09.2021
Бурятия не смогла удержать суточный прирост ниже 80 заражённых
Артистка цирка Дю Солей из Бурятии показала перформанс на Байкале
Артистка цирка Дю Солей из Бурятии показала перформанс на Байкале
Общество, 17.09.2021
Пользователи назвали её «байкальской русалкой»
В Бурятии планируют сделать важную уступку детям-сиротам
В Бурятии планируют сделать важную уступку детям-сиротам
Общество, 17.09.2021
Сироты давно просят давать им денежные сертификаты на жильё вместо квартир
В Бурятии открылись избирательные участки
В Бурятии открылись избирательные участки
Общество, 17.09.2021
Стартовали трёхдневные выборы депутатов Госдумы
В Бурятии определят лучших молодых учёных
В Бурятии определят лучших молодых учёных
Общество, 17.09.2021
Победители получат премии в размере 45000 рублей
В Бурятии воздух прогреется до +23
В Бурятии воздух прогреется до +23
Общество, 17.09.2021
В столице осадков не ожидается
В Бурятии многодетных матерей наградят медалями РПЦ
В Бурятии многодетных матерей наградят медалями РПЦ
Общество, 16.09.2021
Женщинам вручат «Патриаршие знаки материнства» II степени
В Забайкалье появился фонтан с кубиком Рубика
В Забайкалье появился фонтан с кубиком Рубика
Общество, 16.09.2021
Также в регионе установили светящиеся кольца-качели
В Бурятии продолжается акция «Знамя Победы»
В Бурятии продолжается акция «Знамя Победы»
Общество, 16.09.2021
Эстафету принял Кабанский район
В Чите проведут конноспортивные соревнования и ярмарку
В Чите проведут конноспортивные соревнования и ярмарку
Общество, 16.09.2021
Аграриев приглашают представить свою продукцию на «Золотой осени Забайкалья»
В Бурятии объявлены призёры выставки мастеров
В Бурятии объявлены призёры выставки мастеров
Общество, 16.09.2021
Оценивались произведения народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества
В Чите обновили памятник троллейбусу
В Чите обновили памятник троллейбусу
Общество, 16.09.2021
Арт-объект теперь выполнен в более традиционном стиле
В Бурятии возобновили работу мобильные бригады
В Бурятии возобновили работу мобильные бригады
Общество, 16.09.2021
Сельских пенсионеров доставили в медучреждение для осмотра
В Бурятии военные ликвидировали последствия условной химической атаки
В Бурятии военные ликвидировали последствия условной химической атаки
Общество, 16.09.2021
В полевом выходе войск РХБ защиты приняло участие более 300 человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^