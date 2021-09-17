В Бурятии планируют сделать важную уступку детям-сиротам

Сироты давно просят давать им денежные сертификаты на жильё вместо квартир
Глава Бурятии Алексей Цыденов подтвердил, что решается вопрос о внедрении денежных сертификатов на покупку жилья для детей-сирот. Сейчас сироты получают квартиры, но с ними возникает много проблем – от долгого ожидания в очереди до некачественного жилья.
Во время прямого эфира в соцсетях главе Бурятии поступил следующий вопрос: «Что скажите по вопросу предоставления денежных сертификатов на жилье детям-сиротам».
- Работаем сейчас над этим вопросом. По сертификатам, для детей уже таких более ставших самостоятельными, в своё время, по-моему, в 2012 году, отменили. Потому что когда детям давали сертификаты, их начали обналичивать, появились криминальные схемы, и дети просто попадали в неприятные ситуации. Сейчас, когда немного ситуация поменялась, мы смотрим, чтобы дети, которые скажем так, имеют собственные семьи, работу, устойчиво стоят на ногах, помочь им сертификатами. Где-то они могут добавить материнский капитал, где-то ипотеку взять там, где им хочется, в своем районе большее жилье, например. В целом поддерживаем, сейчас детали просто дорабатываем буквально, будем дорабатывать, - ответил Алексей Цыденов.
Также выяснилось, что кое-где, например, в посёлке Таксимо доступных для сирот квартир (власти их сейчас в том числе покупают у населения) просто нет.
- Деньги есть, квартир нет. Купить нечего, то есть в Таксимо, в том числе, если есть какое-то жилье, которое можно приобрести, подсказывайте, приобретем сразу. Я прошу тоже минстрой по Таксимо посмотрите по этому вопросу, - рассказал глава.
Как сообщал «Байкал-Daily», сироты уже давно просят власти Бурятии внедрить денежные сертификаты на жильё. В ноябре 2020 года они обратились с этой просьбой к Алексею Цыденову с площади Советов.
- Очередь - это бесполезно. Вот есть две очереди, одна обычная, которая просто ждёт порядка, другая – через суд. Как я по своему личному опыту знаю, друг тоже 15 лет пытается квартиру получить, идёт, например, 1800 до тебя очередь, а «судебники» двигают её в обратную сторону. Спустя полгода человек приходит, а он уже 2100. Где эти 300 человек, почему его назад двигают? Следственно, он идёт в суд и других людей обратно двигает. Это всё замкнутый круг, - рассказывал тогда общественник Александр Поняев.
Кроме того, сертификат даст большую свободу выбора. Сироты могут добавить маткапитал или взять ипотеку и купить жильё, которое хотят, рассказывали активисты.
Глава Бурятии Алексей Цыденов подтвердил, что решается вопрос о внедрении денежных сертификатов на покупку жилья для детей-сирот. Сейчас сироты получают квартиры, но с ними возникает много проблем – от долгого ожидания в очереди до некачественного жилья.
Во время прямого эфира в соцсетях главе Бурятии поступил следующий вопрос: «Что скажите по вопросу предоставления денежных сертификатов на жилье детям-сиротам».
- Работаем сейчас над этим вопросом. По сертификатам, для детей уже таких более ставших самостоятельными, в своё время, по-моему, в 2012 году, отменили. Потому что когда детям давали сертификаты, их начали обналичивать, появились криминальные схемы, и дети просто попадали в неприятные ситуации. Сейчас, когда немного ситуация поменялась, мы смотрим, чтобы дети, которые скажем так, имеют собственные семьи, работу, устойчиво стоят на ногах, помочь им сертификатами. Где-то они могут добавить материнский капитал, где-то ипотеку взять там, где им хочется, в своем районе большее жилье, например. В целом поддерживаем, сейчас детали просто дорабатываем буквально, будем дорабатывать, - ответил Алексей Цыденов.
Также выяснилось, что кое-где, например, в посёлке Таксимо доступных для сирот квартир (власти их сейчас в том числе покупают у населения) просто нет.
- Деньги есть, квартир нет. Купить нечего, то есть в Таксимо, в том числе, если есть какое-то жилье, которое можно приобрести, подсказывайте, приобретем сразу. Я прошу тоже минстрой по Таксимо посмотрите по этому вопросу, - рассказал глава.
Как сообщал «Байкал-Daily», сироты уже давно просят власти Бурятии внедрить денежные сертификаты на жильё. В ноябре 2020 года они обратились с этой просьбой к Алексею Цыденову с площади Советов.
- Очередь - это бесполезно. Вот есть две очереди, одна обычная, которая просто ждёт порядка, другая – через суд. Как я по своему личному опыту знаю, друг тоже 15 лет пытается квартиру получить, идёт, например, 1800 до тебя очередь, а «судебники» двигают её в обратную сторону. Спустя полгода человек приходит, а он уже 2100. Где эти 300 человек, почему его назад двигают? Следственно, он идёт в суд и других людей обратно двигает. Это всё замкнутый круг, - рассказывал тогда общественник Александр Поняев.
Кроме того, сертификат даст большую свободу выбора. Сироты могут добавить маткапитал или взять ипотеку и купить жильё, которое хотят, рассказывали активисты.