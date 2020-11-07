С площади Советов сироты обратились к главе Бурятии

В 1996 году был принят федеральный закон №159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Он определяет принципы, содержание и меры государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет. С того времени закон был изменён и дополнен более двух десятков раз, однако по сей день сироты сталкиваются с проблемами.
В Бурятии детям, оставшимся без родительской опеки, зачастую достаётся некачественное жильё без водоснабжения или с трещинами, постоянным холодом и плесенью. В 2019 году в республике остались не освоенными 100 миллионов рублей из выделенных 215-ти на покупку квартир.
6 ноября на площади Советов Улан-Удэ собрались дети-сироты и их представители, чтобы высказать свои проблемы в получении жилья.
Муж Кристины Юферовой Игорь ожидает своей жилплощади уже несколько лет. В начале 2020 года терпение мужчины кончилось, и он подал в суд на минсоцзащиты Бурятии. На этот момент Игорь был в очереди на 312 месте.
Железнодорожный суд Улан-Удэ 13 марта вынес решение - исковые требования молодого человека удовлетворить и обязал министерство социальной защиты Бурятии предоставить ему благоустроенное жильё.
- Они подали обжалование в Верховный суд Бурятии. Вот, пожалуйста, то же самое: «Решение Железнодорожного районного суда города Улан-Удэ от 12 марта 2020 года оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения». Мы выиграли суд, и нам должны были предоставить жильё, - рассказала «Байкал-Daily» Кристина Юферова, жена Игоря.
После решения суда супруги обратились в республиканскую службу судебных приставов. В ведомстве в конце августа отрапортовали, что минсоцзащиты оштрафовано на 50 тысяч рублей, до конца сентября жильё будет предоставлено.
- Я обрадовалась. Думаю: «Ура, наконец-то мы дождёмся своего угла, своё жильё». В конце сентября мы позвонили приставам, там нам сказали звонить в минсоцзащиты. Ладно, мой муж позвонил в минсоцзащиты, спрашивает: «Что там по моему делу?». Там говорят: «Зачем нам сюда звоните? Вы звоните тем, кто закупает дома, в ГБУ «Семья», - продолжает Кристина Юферова.
В ГБУ «Семья» Игорю ответили, что на данный момент собрано две очереди – тех, кто дожидается квартиры без судебного решения и те, кто уже выиграл суды.
- Но вот это как называется? Это издевательство. Это корень проблемы в Улан-Удэ, - добавила Кристина.
Во время ожидания в очереди на получение жилья и судебных тяжб семья Юферовых пыталась оформить ипотеку. Однако во всех банках им было отказано. Игорь единственный работающий член семьи, а Кристина находится в декретном отпуске и воспитывает двоих детей.
- Если кто-то скажет: «У вас есть дети, у вас есть, значит, материнский капитал». Хорошо. Скажите мне, где можно купить в Улан-Удэ жильё за материнский капитал? Его ещё и благоустроить нужно, - рассказывает Кристина Юферова.
На собрание на площадь Советов пришли восемь человек. Кристина рассказывает, что это «капля в море». Только в созданной ей беседе в социальной сети более 50 человек. Все участники с похожими проблемами.
- Очередь - это бесполезно. Вот есть две очереди, одна обычная, которая просто ждёт порядка, другая – через суд. Как я по своему личному опыту знаю, друг тоже 15 лет пытается квартиру получить, идёт, например, 1800 до тебя очередь, а «судебники» двигают её в обратную сторону. Спустя полгода человек приходит, а он уже 2100. Где эти 300 человек, почему его назад двигают? Следственно, он идёт в суд и других людей обратно двигает. Это всё замкнутый круг, - рассказал общественник Александр Поняев.
Выход из сложившейся ситуации дети-сироты видят лишь один – это введение сертификатов на квартиры. Подобная практика успешно применяется в соседней Иркутской области.
- Почему у нас не могут ввести сертификаты? С ними же проще и легче было бы. Добавил бы сирота себе материнский капитал, либо взял какую-то ипотеку, кредит. Это намного проще, - рассказала «Байкал-Daily» представительница общественной организации «Дети и сироты» Оксана Степоненко.
Сейчас сироты намерены обращаться к главе Бурятии Алексею Цыденову.
- Алексей Самбуевич, есть ли такая возможность вернуть в наш регион сертификат. Сирота получает сертификат, он может приобрести себе жильё где ему удобно, как удобно. Также может сам добавить он к этому сертификату. Дайте сироте выбрать самому, нам нужен выбор, - обратились сироты во время собрания.