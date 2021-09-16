Беспилотники отсняли возможные зоны затопления Бурятии

- В соответствии с распоряжением заместителя главы МЧС России Виктора Яцуценко в Бурятии прибыли специалисты применения беспилотных авиационных систем Национального центра управления в кризисных ситуациях. Была проведена аэрофотосъёмка районов, прилегающих к реке Селенга с применением беспилотных авиационных систем самолётного типа Орлан-10 и вертолётного типа Фантом-4-Про, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.





На основе отснятых материалов сотрудники МЧС России выстраивают цифровые модели (ортофотопланы). Они будут использоваться в дальнейшей работе регионального и национального центров управления в кризисных ситуациях.







- Это позволит своевременно принять необходимые меры и минимизировать ущерб от возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с подъёмом уровня воды в на реке Селенге и озере Байкал, - пояснили в ГУ МЧС по Бурятии.



















Сотрудники МЧС России производят аэрофотосъёмку водных районов Бурятии.Масштабная работа была начата около месяца назад. За это время сотрудники МЧС из Красноярского края с помощью воздушного судна самолётного типа Суперкам-С-350 провели аэрофотосъёмку прибрежной зоны Байкала.Используя полученные материалы, специалисты с высокой точностью могут спрогнозировать развитие паводковой ситуации, и самое главное определить жилые и социально-значимые объекты, попадающие в зону возможного затопления.