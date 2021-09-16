 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 сентября

Бизнес Бурятии может сэкономить на приёме оплаты от клиентов
Бизнес Бурятии может сэкономить на приёме оплаты от клиентов

15 сентября

Популярное

В Бурятии мужчина полоскал канистры с бензином в Байкале

В Бурятии мужчина полоскал канистры с бензином в Байкале
Общество,  Фото:anonim_bur
Нарушитель агрессивно потребовал не снимать его на видео

В Бурятии мужчина полоскал канистры с бензином на берегу Байкала. Видео появилось в паблике anonim_bur.

- Просто жесть, гулял на Байкале, встретил мужика, который полоскал канистры с бензином, - рассказал молодой человек, снявший на видео этот процесс.

Очевидец не только заснял недобросовестного гражданина с канистрами, но и подошёл к нему, возмутился тем, что мужчина сливает бензин в озеро. Однако нарушитель потребовал убрать камеру, и запись на этом обрывается. Впрочем, житель Бурятии успел зафиксировать госномер машины мужчины.

Пользователи возмутились поведением водителя:

«Надо было его окунуть пару раз, чтобы в следующий раз десять раз подумал, чтобы вообще к любому водоёму подъезжать. Пусть бы ехал мокрый в своей машине и мёрз до соплей! А штрафы таких не учат!»
«Как говорят - дожил до седых волос, а ума не нажил, печалька»
«Судя по возрасту, много вреда принёс экологии на земле»
«Штрафовать надо крепко таких»

Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2020 года водитель «Лэнд Крузера», чтобы спустить на воду своё плавсредство, заехал на внедорожнике прямо в озеро Байкал.

В селе Сухая также летом 2020-го водителя, который устроил танцы на крыше машины, заехавшей в Байкал, искала полиция. Полицейские вычислили нарушителя, собрав материалы для назначения ему штрафа.

В июне 2021 года засняли на камеру, как двое мужчин на мотовездеходе катаются в воде Байкала вдоль береговой линии.

Отметим, штраф за нарушения требований к охране водных объектов составляет на граждан в размере от 3000 до 4500 рублей; на должностных лиц – от 8000 до 12 000 рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Также за действия, которые может повлечь за собой загрязнение, засорение и (или) истощение водных объектов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей; на должностных лиц - от 50 тысяч до 80 тысяч рублей; на юридических лиц - от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Очевидцы могут сообщать о таких нарушениях в Бурприроднадзор по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г, 11 «А». Тел.:44-44-97
загрязнение Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мэр Улан-Удэ: Предприятия по обработке отходов рядом с Энергетиком не будет
Мэр Улан-Удэ: Предприятия по обработке отходов рядом с Энергетиком не будет
Общество, 16.09.2021
Вопрос по размещению был проработан недостаточно
В Бурятии мужчина полоскал канистры с бензином в Байкале
В Бурятии мужчина полоскал канистры с бензином в Байкале
Общество, 16.09.2021
Нарушитель агрессивно потребовал не снимать его на видео
В Улан-Удэ стартовали осенние посадки
В Улан-Удэ стартовали осенние посадки
Общество, 16.09.2021
Старт осенним посадкам дали на улице Шумяцкого
Жители левобережья Улан-Удэ получат компенсации из резервного фонда Бурятии
Жители левобережья Улан-Удэ получат компенсации из резервного фонда Бурятии
Общество, 16.09.2021
Единовременные выплаты составят от 10 до 100 тысяч рублей
В Улан-Удэ стартовала осенняя кампания по озеленению
В Улан-Удэ стартовала осенняя кампания по озеленению
Общество, 16.09.2021
Всего на улицах города должны посадить семь тысяч саженцев деревьев и кустарников
Житель Бурятии оговорил односельчанина
Житель Бурятии оговорил односельчанина
Общество, 16.09.2021
Он заявил, что мужчина его избил, растоптал телефон
В бурятском селе прорвало защитную дамбу
В бурятском селе прорвало защитную дамбу
Общество, 16.09.2021
Дано поручение определить стоимость и перечень аварийно-восстановительных работ
В Бурятии на «горячую линию» по детским товарам поступило 80 обращений
В Бурятии на «горячую линию» по детским товарам поступило 80 обращений
Общество, 16.09.2021
Самые распространённые вопросы были связаны с качеством школьной одежды, детской обуви
В Бурятии пройдёт акция по посадке леса
В Бурятии пройдёт акция по посадке леса
Общество, 16.09.2021
Сегодня высадят 10 тысяч сеянцев сосны
Возле улан-удэнской школы заливают беговые дорожки
Возле улан-удэнской школы заливают беговые дорожки
Общество, 16.09.2021
Жители Забайкальского с нетерпением ждут новый объект
В Бурятии выпал град
В Бурятии выпал град
Общество, 16.09.2021
Град прошёл в Гусиноозёрске
В Улан-Удэ урбанисты требуют изменить «долгие» светофоры
В Улан-Удэ урбанисты требуют изменить «долгие» светофоры
Общество, 16.09.2021
Некоторые городские светофоры, считают урбанисты, нарушают время терпеливого ожидания

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^