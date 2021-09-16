В Бурятии мужчина полоскал канистры с бензином в Байкале

Нарушитель агрессивно потребовал не снимать его на видео
В Бурятии мужчина полоскал канистры с бензином на берегу Байкала. Видео появилось в паблике anonim_bur.
- Просто жесть, гулял на Байкале, встретил мужика, который полоскал канистры с бензином, - рассказал молодой человек, снявший на видео этот процесс.
Очевидец не только заснял недобросовестного гражданина с канистрами, но и подошёл к нему, возмутился тем, что мужчина сливает бензин в озеро. Однако нарушитель потребовал убрать камеру, и запись на этом обрывается. Впрочем, житель Бурятии успел зафиксировать госномер машины мужчины.
Пользователи возмутились поведением водителя:
«Надо было его окунуть пару раз, чтобы в следующий раз десять раз подумал, чтобы вообще к любому водоёму подъезжать. Пусть бы ехал мокрый в своей машине и мёрз до соплей! А штрафы таких не учат!»
«Как говорят - дожил до седых волос, а ума не нажил, печалька»
«Судя по возрасту, много вреда принёс экологии на земле»
«Штрафовать надо крепко таких»
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2020 года водитель «Лэнд Крузера», чтобы спустить на воду своё плавсредство, заехал на внедорожнике прямо в озеро Байкал.
В селе Сухая также летом 2020-го водителя, который устроил танцы на крыше машины, заехавшей в Байкал, искала полиция. Полицейские вычислили нарушителя, собрав материалы для назначения ему штрафа.
В июне 2021 года засняли на камеру, как двое мужчин на мотовездеходе катаются в воде Байкала вдоль береговой линии.
Отметим, штраф за нарушения требований к охране водных объектов составляет на граждан в размере от 3000 до 4500 рублей; на должностных лиц – от 8000 до 12 000 рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.
Также за действия, которые может повлечь за собой загрязнение, засорение и (или) истощение водных объектов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей; на должностных лиц - от 50 тысяч до 80 тысяч рублей; на юридических лиц - от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.
Очевидцы могут сообщать о таких нарушениях в Бурприроднадзор по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г, 11 «А». Тел.:44-44-97
В Бурятии мужчина полоскал канистры с бензином в Байкале
Общество, Фото:
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