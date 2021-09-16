Житель Бурятии оговорил односельчанина

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он заявил, что мужчина его избил, растоптал телефон



В Мухоршибирском районе возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя одного из сёл, подозреваемого в заведомо ложном доносе.



Ранее он обратился в полицию с заявлением о том, что односельчанин, якобы, нанёс ему телесные повреждения, расценивающиеся как причинение средней тяжести вреда здоровью.



Он рассказал, что в состоянии опьянения вместе с сожительницей пришёл к 44-летнему мужчине, у которого неоднократно подрабатывал, помогая по хозяйству. Хозяин дома вышел к ним навстречу. Увидев, как гостья осматривается в его гараже, мужчина стал предъявлять претензии, а затем толкнул на землю её гражданского супруга и нанёс ему удары ногами по телу. Кроме того, он, якобы, растоптал телефон заявителя, после чего выгнал со двора непрошенных гостей.



В ходе дознания озвученная 43-летним сельчанином версия произошедшего не подтвердилась. Оказалось, что 44-летний хозяин дома, действительно, толкнул местного жителя, который, не устояв на ногах, упал. Однако ударов не наносил и, более того, не видел гаджета гостя. Телефон впоследствии в целости и сохранности был найден у заявителя.



Установлено, что травму грудной клетки обратившийся в полицию сельчанин получил в результате падения с крыши сарая. Её днем ранее он вместе с другими работниками ремонтировал у своего «обидчика». А оговорил он оппонента под влиянием алкоголя.





