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Житель Бурятии оговорил односельчанина

Житель Бурятии оговорил односельчанина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он заявил, что мужчина его избил, растоптал телефон

В Мухоршибирском районе возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя одного из сёл, подозреваемого в заведомо ложном доносе.

Ранее он обратился в полицию с заявлением о том, что односельчанин, якобы, нанёс ему телесные повреждения, расценивающиеся как причинение средней тяжести вреда здоровью.

Он рассказал, что в состоянии опьянения вместе с сожительницей пришёл к 44-летнему мужчине, у которого неоднократно подрабатывал, помогая по хозяйству. Хозяин дома вышел к ним навстречу. Увидев, как гостья осматривается в его гараже, мужчина стал предъявлять претензии, а затем толкнул на землю её гражданского супруга и нанёс ему удары ногами по телу. Кроме того, он, якобы, растоптал телефон заявителя, после чего выгнал со двора непрошенных гостей.

В ходе дознания озвученная 43-летним сельчанином версия произошедшего не подтвердилась. Оказалось, что 44-летний хозяин дома, действительно, толкнул местного жителя, который, не устояв на ногах, упал. Однако ударов не наносил и, более того, не видел гаджета гостя. Телефон впоследствии в целости и сохранности был найден у заявителя.

Установлено, что травму грудной клетки обратившийся в полицию сельчанин получил в результате падения с крыши сарая. Её днем ранее он вместе с другими работниками ремонтировал у своего «обидчика». А оговорил он оппонента под влиянием алкоголя.


полиция уголовное дело

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