В бурятском селе прорвало защитную дамбу

Дано поручение определить стоимость и перечень аварийно-восстановительных работ



В улусе Енхор Селенгинского района прорвало дамбу - шириной 10 метров. Об этом сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».



На место выехали замминистра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева, начальник отдела регулирования водопользования и водного хозяйства Евгения Маковеева, глава района Станислав Гармаев.



Обследовано 6 км. защитной дамбы. Дано поручение определить стоимость и перечень аварийно-восстановительных работ, предоставить в министерство природных ресурсов республики для получения заключений.





