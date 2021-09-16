Дано поручение определить стоимость и перечень аварийно-восстановительных работ
В улусе Енхор Селенгинского района прорвало дамбу - шириной 10 метров. Об этом сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».
На место выехали замминистра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева, начальник отдела регулирования водопользования и водного хозяйства Евгения Маковеева, глава района Станислав Гармаев.
Обследовано 6 км. защитной дамбы. Дано поручение определить стоимость и перечень аварийно-восстановительных работ, предоставить в министерство природных ресурсов республики для получения заключений.
В бурятском селе прорвало защитную дамбу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Всего на улицах города должны посадить семь тысяч саженцев деревьев и кустарников
Он заявил, что мужчина его избил, растоптал телефон
Он украл у тёти 75 тысяч рублей
Дано поручение определить стоимость и перечень аварийно-восстановительных работ
Самые распространённые вопросы были связаны с качеством школьной одежды, детской обуви
Сегодня высадят 10 тысяч сеянцев сосны
Бизнесмена оштрафовали
Жители Забайкальского с нетерпением ждут новый объект
Град прошёл в Гусиноозёрске
Некоторые городские светофоры, считают урбанисты, нарушают время терпеливого ожидания
Уровень воды в Селенге падает
Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию
В этом году он начался раньше обычного
Суточный прирост заразившихся COVID-19 слегка вырос
Легендарному энергетику Евгению Карпенко было 84 года