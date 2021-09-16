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В бурятском селе прорвало защитную дамбу

В бурятском селе прорвало защитную дамбу
Общество,  Фото:группа «Селенга-инфо.24/7»
Дано поручение определить стоимость и перечень аварийно-восстановительных работ

В улусе Енхор Селенгинского района прорвало дамбу - шириной 10 метров. Об этом сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».

На место выехали замминистра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева, начальник отдела регулирования водопользования и водного хозяйства Евгения Маковеева, глава района Станислав Гармаев.

Обследовано 6 км. защитной дамбы. Дано поручение определить стоимость и перечень аварийно-восстановительных работ, предоставить в министерство природных ресурсов республики для получения заключений.


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