В Улан-Удэ прекратили круглосуточное дежурство на Левом берегу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Уровень воды в Селенге падает



В связи со снижением уровня воды на реке Селенга с 16 сентября снято круглосуточное дежурство выездного штаба на Левом берегу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Ситуация остается на внутреннем контроле районных администраций города и Управления ЧС Администрации г. Улан-Удэ. Мониторинг водного уровня на реках Селенга и Уда, где отмечается спад уровня воды, продолжается.



По состоянию на 8 утра 16 августа уровень воды в Селенге составляет 230 см., в Уде – 116 см. За сутки их уровень не изменился, в предыдущие дни Селенга шла на спад.



Выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды 230 см.⠀



Критическая отметка в реке Селенга считается 330 см, Уда - 400. При критической отметке может произойти затопление домов на прибрежной территории.

