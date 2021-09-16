Уровень воды в Селенге падает
В связи со снижением уровня воды на реке Селенга с 16 сентября снято круглосуточное дежурство выездного штаба на Левом берегу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Ситуация остается на внутреннем контроле районных администраций города и Управления ЧС Администрации г. Улан-Удэ. Мониторинг водного уровня на реках Селенга и Уда, где отмечается спад уровня воды, продолжается.
По состоянию на 8 утра 16 августа уровень воды в Селенге составляет 230 см., в Уде – 116 см. За сутки их уровень не изменился, в предыдущие дни Селенга шла на спад.
Выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды 230 см.⠀
Критическая отметка в реке Селенга считается 330 см, Уда - 400. При критической отметке может произойти затопление домов на прибрежной территории.
В Улан-Удэ прекратили круглосуточное дежурство на Левом берегу
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