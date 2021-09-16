В Бурятии назвали победителей конкурса обрядового фольклора

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Лауреаты получат денежные призы



В онлайн-конкурсе обрядового фольклора, проводившегося в рамках международного фестиваля старообрядцев «Раздайся, корогод!», приняли участие детские и взрослые старообрядческие коллективы из районов Бурятии и регионов России.



В возрастной группе от 18 лет и старше дипломы лауреатов III степени вручены народному фольклорному ансамблю «Рябинушка», руководитель Судомойкина Татьяна, Республика Бурятия, Бичурский район; а также этнографическому фольклорному коллективу, руководитель Хлебникова Наталья, Забайкальский край, Красночикойский район, с. Архангельское. Диплом II степени – Десятниковскому семейскому народному хору «Белые берёзы», руководитель Лаптева Надежда, Республика Бурятия, Тарбагатайский район. Диплом I степени – народному фольклорному ансамблю «Берегиня», руководитель Афанасьева Ольга, Забайкальский край, Красночикойский район.



В возрастной группе от 10-17 лет диплом лауреата II степени получил образцовый фольклорный ансамбль «Родничок», руководитель Горбатых Марина, Республика Бурятия, Тарбагатайский район. Диплом лауреата I степени – образцовый фольклорный ансамбль «Дигамор», руководитель Кривоногова Наталья, Забайкальский край, Красночикойский район.



Лауреатам конкурса будут вручены денежные призы. Народный фольклорный ансамбль «Рябинушка» и образцовый фольклорный ансамбль «Родничок» получили приз оргкомитета фестиваля – участие в съёмках фильмов-реконструкций обрядов.



Специальным дипломом «За сохранения родного языка и традиционной культуры» в возрастной группе от 10 до 17 лет награждены София К. и фольклорно-инструментальный ансамбль «Жар-птица», Республика Хакасия, г. Абакан. Дипломы участников в возрастной группе от 18 лет и старше вручены мордовскому ансамблю «Вастома», художественный руководитель Коткина Альбина, Ульяновская область, Инзенский район; народному фольклорному ансамблю «Родник», художественные руководители Иванов Виктор, Бурдуковская Анна, Республика Бурятия, Хоринский район; народному ансамблю семейской песни «Долюшка», художественный руководитель Олейник Валентина, Заиграевский район, Республика Бурятия. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

