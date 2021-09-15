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Житель Бурятии доказывает, что 15 лет отсидел в колонии по ошибке

Житель Бурятии доказывает, что 15 лет отсидел в колонии по ошибке
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина потерял годы молодости за преступления, которые, как он говорит, не совершал

Телеканал НТВ рассказал о жителе Бурятии, который пытается доказать ошибку суда, из-за которой он отсидел в колонии более 15 лет.

Всё случилось осенью 2000 года. 18-летний парень пошёл служить в армию, но его задержали в «учебке» и доставили в Улан-Удэ. Следователь предъявил молодому человеку обвинение в тройном убийстве и разбойных нападениях. Согласно материалам дела, парень состоял в банде, которая убивала таксистов.

Сейчас мужчина утверждает, что признания из него выбивали.

- Тогда я не знал, что такое «ласточка» - весь день на растяжке стоишь. И по голове жёстко били, - рассказывает мужчина корреспонденту НТВ.

Спустя 21 год мужчина решил добиться правды и за помощью обратился к адвокату.

Адвокат провела собственное расследование. Ей удалось выяснить, что в день убийства у мужчины, а тогда ещё школьника, стояла «тройка» в журнале по литературе. К тому же свидетели утверждают, что видели парня вечером, но он никого не убивал, а помогал ветеранам.

Позже жена осуждённого нашла при переезде амбулаторную карту мужа. В ней стояла отметка, что молодой человек в день другого убийства проходил медкомиссию.

Изучив протокол судебного заседания, адвокат нашла упоминание и о том, что один из его подельников на последнем слове заявил о невиновности мужчины.

Тем не менее, суд отправил жителя Бурятии за решётку на 15 лет и 8 месяцев.

- Тогда раньше переписывались осуждённые между собой. Тогда я задавал вопрос, как бы подельнику: «Почему ты меня оговорил?» - рассказывает мужчина.

В записке подельник ответил, что не знает, как так получилось. Осуждённый хранил это письмо 20 лет.

Собрав все собранные данные воедино, мужчина с адвокатом обратились в прокуратуру.

- Прокуратура нам дала ответ, что всё, что мы предоставили уже исследовано, известно, и журнал давно сгорел. Но удивил ответ, как он сгорел. Если нам официально, по запросу предоставили заверенную карту журнала. Об амбулаторной карте тогда не было известно, - рассказывает адвокат.

Суд также счёл собранные доказательства неубедительными. Но мужчина не собирается опускать руки и намерен подавать апелляцию в Верховный суд Бурятии.


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