За сутки коронавирусом в Бурятии заболели 75 человек

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 сильно не меняется
За последние сутки коронавирус в Бурятии выявили у 75 жителей.
Днём ранее суточный прирост был на одного заражённого больше. Заболеваемость по-прежнему держится примерно на одном уровне. 7 сентября, суточный прирост впервые с конца мая опустился ниже отметки «80» - тогда было 76 новых заболевших. 8 сентября заболели 77 человек, 9 сентября – 79, 10 сентября – 78, 11-го – 77, 12-го – 79, 13-го – 76, ну а накануне, 14-го – 75.
По данным управления Роспотребнадзора, с начала пандемии Бурятии зарегистрировано 57 640 случаев заражений COVID-19. Из них 49% (28 028) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели от коронавируса 49 404 жителя Бурятии. Накануне из больниц выписали 32 человека, ещё 91 дополнительно сняли с наблюдения.
Как и позавчера, накануне умерли трое больных ковидом. Известно, что они были старше 65 лет.
За всё время коронавирус унёс жизни 1807 жителей Бурятии.
В стационарах республики сегодня получают лечение 335 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За сутки число госпитализированных снизилось на пять человек.
В отделениях реанимации находится 43 пациента (столько же было и днём ранее). Из них 24 человека старше 65 лет. На ИВЛ – 17 больных.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 459 коек: занято – 335, свободно – 124 коек. Занятость коечного фонда составляет почти 73%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 934 человек. Число таких больных в последние дни меняется не сильно, так, за минувшие сутки, их стало больше на 15.
Число контактных лиц на сегодня – 6345 человек.
В Бурятии завершили вакцинацию от коронавируса 281 305 человек. Это 65% от плана – всего до 1 октября планируется привить 431 580 жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях режиссёр Юрий Ботоев обратился к властям Бурятии с просьбой снять ограничения на посещение кинотеатров и разрешить ходить на киносеансы непривитым жителям.
За сутки коронавирусом в Бурятии заболели 75 человек
Общество, Фото:
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