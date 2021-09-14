В Улан-Удэ появился первый мягкий переезд через трамвайные пути









- Думаю, тысячи водителей разницу уже ощутили. В планах установить такое же покрытие в зоне пешеходного перехода для комфорта и безопасности пешеходов, - написал на своей странице мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. – Это будет последний штрих в реконструкции трамвайных путей в нашем городе в этом году.



В последующем будет рассмотрена возможность установки резиновых плит и на других переездах города через трамвайные пути.



В Улан-Удэ заменили покрытие на переезде через трамвайные пути на улице Сахьяновой. Вместо бетонных плит уложили резинокордовые.Такую технологию на трамвайных путях применили в городе впервые. Обычно резиновые плиты устанавливают на железнодорожных переездах для более комфортного проезда машин. Они смягчают ударную нагрузку, гасят вибрацию, увеличивают сцепление зимой и летом в дождь.