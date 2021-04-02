Алла Михеева привезла Урганту омуль и статуэтки с Байкала

- Ещё самое интересное, как формировались команды. Они формировались из коллег, например, кочегары с кочегарам, женщины из МФЦ, туберкулёзники – ну, в плане – врачи, которые занимаются туберкулёзом, - пошутила Алла Михеева.







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- Видимо, мы не с того начали, надо было побурханить. Это немножко выпить, побрызгать. Перед каждым ответственным делом можно побрызгать, - сказал глава республики.







«Получается, что вы его не ловили, а рыбу получили. Вы кошка», - заключила на передаче Михеева.









