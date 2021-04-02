Алла Михеева привезла Урганту омуль и статуэтки с Байкала

Накануне на популярном шоу «Вечерний Ургант» показали «Острый репортаж с Аллой Михеевой» с «Байкальской рыбалки-2021».
Перед началом сюжета на шоу Алла Михеева подробно рассказал о крупном мероприятии. «Вы не поверите, это самая легендарная Байкальская рыбалка. Она входит по количеству участников, рыбачащих на льду, в Книгу рекордов Гиннесса. В этом году там было 220 команд, в каждой команде по 4 человека. И кто больше всего поймает рыбы из дырки Байкала, тот побеждает. Что самое интересное: приз за первое место – это аэроглиссер за 3 млн рублей. Представляете?», - сообщила она зрителям и телеведущему Ивану Урганту, который был подключён онлайн к передаче из-за того, что заболел коронавирусом.
Также девушка отметила, что команды формировались преимущественно из рабочих коллективов.
- Ещё самое интересное, как формировались команды. Они формировались из коллег, например, кочегары с кочегарам, женщины из МФЦ, туберкулёзники – ну, в плане – врачи, которые занимаются туберкулёзом, - пошутила Алла Михеева.
В самом же «Остром репортаже» были фирменные смешные диалоги Михеевой с местным жителем, журналистами и участниками рыбалки. Также побеседовала звезда Первого канала с главой Бурятии. В команде Алексея Цыденова признались, что пока не клюёт.
- Видимо, мы не с того начали, надо было побурханить. Это немножко выпить, побрызгать. Перед каждым ответственным делом можно побрызгать, - сказал глава республики.
Здесь также показали награждение победителей Байкальской рыбалки.
- Сейчас был приз женской команде за первое место, он на 50 тысяч рублей, а мужчинам за первое место приз за 2,8 млн. Я хочу, чтобы в следующем году приз для женской команды был дороже, потому что мы женщины, - заявила Алла Михеева, поднявшись на сцену.
Уже в студии она вручила Ивану Урганту две статуэтки с турнира в Бурятии, сделанных из дерева, а также копченный омуль с Байкала.
«Получается, что вы его не ловили, а рыбу получили. Вы кошка», - заключила на передаче Михеева.
«Байкальская рыбалка» проходила 26-27 марта в Турке Прибайкальского района Бурятии. Приняли участие более 200 команд, в том числе женские и детские. Победителем стала команда «Бурятмяспрома», поймавшая 1932 гр рыбы. Им достался главный приз – аэролодка «Север Фантом 650» стоимостью более 2,8 миллионов рублей.