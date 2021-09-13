Финалистки конкурса «Миссис Бурятия» убрались на Байкале

















В начале сентября финалистки конкурса «Миссис Бурятия» провели акцию «Мы за чистый Байкал». Красавицы убрали мусор на побережье Байкала в районе речки Безымянка.- Эта акция стала для нас традицией, проводим её уже второй год подряд, убираем одну и ту же территорию. Хочется отметить, что в этом году мусора мы вывезли меньше, чем в прошлом году. Радует, что всё же люди убирают за собой, но, тем не менее, мы собрали немало брошенных, использованных мангалов, предметов одежды, бутылок, окурков. И большое количество влажных салфеток, если туалетная бумага под действием дождей растворяется, то влажные салфетки таких свойств не имеют. Поэтому просим вас, уважаемые туристы, если вы всё-таки пользуетесь на природе влажными салфетками, пожалуйста, не бросайте их на землю, а сжигайте их в костре, либо вместе со всем мусором заберите с собой и выбросите в специальных отведённых для этого местах, - рассказала «Байкал-Daily» директор конкурса «Миссис Бурятия» Наталия Быкова.Собранный мусор был вывезен с берега в контейнеры для мусора в село Турка. Как отмечают организаторы, акция добровольная, и она ни к чему не привязана.- Мы чувствуем свою ответственность за сохранение красоты и здоровья вокруг нас. Быть финалисткой конкурса красоты - это не только внешние красивые данные и умение красиво ходить и танцевать на сцене, но, прежде всего, богатый внутренний мир, открытое сердце, желание сделать наш мир лучше, чище, более здоровым и красивым, не требуя за это какую-либо благодарность, а ради доброго дела во благо окружающего нас мира, - делится Наталия Быкова.В уборке приняли участие финалистки конкурса 2019-2021 года, их поддержали мужья, а также дети, самой младшей участнице всего один год.- Мы воспитываем в наших детях бережное отношение к природе, уважение к традициям, учим их быть ответственными за свои поступки. Уверены, что дети в дальнейшем будут следовать нашему примеру и бережно относиться к природе, не бросать мусор где попало и показывать другим детям отношение к природе, к родному дому, - отмечают участницы.Они попросили жителей республики не бросать мусор в местах отдыха, забирать его с собой.