Заболеваемость COVID-19 в последние дни держится на одном уровне
По данным управления Роспотребнадзора, за сутки в Бурятии коронавирус выявили у 77 человек. Из них 26 в Улан-Удэ.
Заболеваемость в последние дни держится на одном уровне. 7 сентября суточный прирост впервые с конца мая опустился ниже отметки «80» - тогда было 76 новых заболевших. 8 сентября заболели 77 человек, 9 сентября – 79, 10 сентября – 78, ну а накануне, 11-го – 77.
Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 57 410 случаев заражений COVID-19. Из них 49% (27 942) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели от ковида 49 343 человек. Накануне вылечились 10 пациентов, ещё 49 человек были дополнительно сняты с наблюдения.
Скончался накануне один больной коронавирусом. Известно, что он был старше 65 лет.
Всего же с начала пандемии коронавирус унёс жизни 1800 жителей Бурятии.
В стационарах республики сегодня получают лечение 339 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За сутки их стало больше на семь человек.
В отделениях реанимации находится 46 пациентов (из них старше 65 лет – 26 человек). На ИВЛ –17 больных.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 397коек: занято – 339, свободно – 58 коек. Занятость коечного фонда составляет 85 %.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 926 человек. Это на 22 меньше, чем днём ранее.
Число контактных лиц – 6708 человек.
На данный момент завершили вакцинацию от ковида 278 011 человек. Это 64% от плана – до 1 октября планируется привить 431 580 жителей Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине недели глава Бурятии Алексей Цыденов поделился, что заразился коронавирусом. Болезнь протекает у него в лёгкой форме, что сам глава связывает с тем, что он вакцинирован.
Алексей Цыденов показал, как сейчас работает из дома, где у него даже есть стенд с символикой Бурятии.
Число умерших от коронавируса в Бурятии достигло 1800
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