Число умерших от коронавируса в Бурятии достигло 1800

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Каждый – о своём: Кто и с какой целью идёт в Госдуму от Бурятии Общество, До выборов в Госдуму остаётся всё меньше времени. Между тем, от Бурятии в этом сезоне выдвинулось целых десять кандидатов. Однако, кроме политических «тяжеловесов», имена большинства из них незнакомы простым жителям республики. Редакция «Байкал-Daily» решила выяснить – кто и с какой целью решил идти в нижнюю палату парламента страны, и провела мини-опрос кандидатов.