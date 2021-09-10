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Заражённый ковидом глава Бурятии показал, как работает дома

Заражённый ковидом глава Бурятии показал, как работает дома
Власть,  Фото:страница Алексея Цыденова
Сейчас Алексей Цыденов соблюдает домашнюю самоизоляцию

Заразившийся коронавируса глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил что находится на изоляции дома, где продолжает работать. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

- Халява кончилась. Уже дома. Симптомов ковида для нахождения в больнице нет. Просто на изоляции дома. Уже в двух мероприятиях принял участие в формате видеоконференции. Формат изменился, но работа не прекращается. Всем здоровья! – написал Алексей Цыденов в своём аккаунте в Instagram.

Также он опубликовал снимки, как трудится в домашней обстановке.



Алексей Цыденов сообщил о том, что заболел коронавирусом, 8 сентября

Глава республики постоянно сдаёт тесты на коронавирус, последний анализ он проходил 2 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Тот анализ был отрицательным. Следовательно, сделал вывод Алексей Цыденов, он где-то заразился после приезда из Владивостока за эти прошедшие шесть дней.

Сегодня пресс-секретарь главы региона Алексей Фишев опубликовал график его работы в августе – начале сентября. Оказалось, что рабочий день руководителя республики длится, как правило, с 9 утра до первого часа ночи. Выходных практически нет. Суббота в основном полный рабочий день. В воскресенье сокращённый рабочий день с 11 до 21 часа. 

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