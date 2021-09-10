Заражённый ковидом глава Бурятии показал, как работает дома

Заразившийся коронавируса глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил что находится на изоляции дома, где продолжает работать. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
- Халява кончилась. Уже дома. Симптомов ковида для нахождения в больнице нет. Просто на изоляции дома. Уже в двух мероприятиях принял участие в формате видеоконференции. Формат изменился, но работа не прекращается. Всем здоровья! – написал Алексей Цыденов в своём аккаунте в Instagram.
Также он опубликовал снимки, как трудится в домашней обстановке.
Алексей Цыденов сообщил о том, что заболел коронавирусом, 8 сентября.
Глава республики постоянно сдаёт тесты на коронавирус, последний анализ он проходил 2 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Тот анализ был отрицательным. Следовательно, сделал вывод Алексей Цыденов, он где-то заразился после приезда из Владивостока за эти прошедшие шесть дней.
Сегодня пресс-секретарь главы региона Алексей Фишев опубликовал график его работы в августе – начале сентября. Оказалось, что рабочий день руководителя республики длится, как правило, с 9 утра до первого часа ночи. Выходных практически нет. Суббота в основном полный рабочий день. В воскресенье сокращённый рабочий день с 11 до 21 часа.