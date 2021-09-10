В соревнованиях участвовали юноши 2005 года рождения
В Минусинске завершился финальный этап первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по футболу среди команд спортивных школ. В соревнованиях приняли участие юноши 2005 года рождения из Новосибирска, Томска, Барнаула, Красноярска, Минусинска и Улан-Удэ.
В заключительном туре сборная Бурятии уступила команде Томска со счётом 3:2. Таким образом футболисты республики заняли третье место, сообщает пресс-служба федерации футбола РБ.
- Турнир выдался очень сложным. То, что завоевали бронзу, это результат всего коллектива. Спасибо всем, кто за нас переживал! – рассказал игрок ФК «Бурятия» Буянто.
- Впечатления от турнира остались двоякие, всегда хочется побеждать. До победы не хватило маленького шага, но мы будем работать ещё больше. Спасибо всей команде за самоотдачу! Всех люблю! – заявил его соклубник Максим, забивший 6 мячей и ставший лучшим бомбардиром финального турнира.
- Сложно что-то говорить сразу по окончанию турнира, когда до победы в турнире не хватило совсем чуть-чуть. В любом случае, проведём анализ и будем двигаться вперёд. «Бронза» для республики, я считаю, это определённый успех! Я горд за ребят! У нас действительно настоящий коллектив, который может решать любые задачи. Всем спасибо, кто переживал и поддерживал нас! – добавил тренер ребят Сергей Бельков.
Футболисты Бурятии стали призёрами первенства СФО и ДФО
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