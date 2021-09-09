В Улан-Удэ поставили точку в «трамвайном» скандале

Руководство МУП «Управление трамвая» встретилось с мамой школьницы, с которой произошёл инцидент
В Улан-Удэ урегулировали инцидент, который произошёл в трамвае со школьницей, заявили в МУП «Управление трамвая».
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях паблик Babr Mash опубликовал информацию о том, что 3 сентября кондуктор трамвая выгнала за неуплату 11-летнюю школьницу, и ей пришлось идти домой шесть километров пешком. Информацию распространили многие паблики в соцсетях, а также федеральные СМИ. Но уже тогда в МУП «Управление трамвая» официально опровергали подобный инцидент.
Сегодня стало известно, что в день, когда всё произошло, мама девочки позвонила с жалобой в МУП «Управление трамвая». После этого на предприятии прошла служебная проверка.
- Проверка показала, что у девочки не прошла оплата по банковской карте. Терминал показал, что карта в «стоп-листе» (карта попадает в «стоп-лист», если за предыдущую поездку на ней было недостаточно средств). Кондуктор объяснила девочке, что карту необходимо вывести из «стоп-листа», потому что дальше она по ней ездить не сможет, после чего прошла дальше к другим пассажирам. В этот момент трамвай остановился, ребёнок вышел на остановке на ул. Бабушкина, - описали события в МУП «Управление трамвая».
Сведения об агрессивном поведении кондуктора и применение физической силы в отношении ребёнка в ходе проверки не нашли подтверждения. Это доказывается видеоматериалами с камеры наблюдения, установленной внутри вагона.
Чтобы урегулировать конфликт, руководство МУПа встретилось с мамой девочки.
- Стороны пришли к взаимному согласию, что произошло недопонимание: кондуктор выполнял работу по информированию пассажира о системе «стоп-лист», ребёнок трактовал её по-своему. Мама согласен, что ребёнка принудительно не выгоняли из вагона, девочка самостоятельно покинула трамвай, со стороны кондуктора агрессии замечено не было, - сообщили в предприятии.
Руководство МУП «Управление трамвая» принесло извинение за случившийся инцидент. До штата кондукторов повторно довели информацию о недопустимости высадки детей из трамвая.
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