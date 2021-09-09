 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 сентября

08 сентября

Популярное

В Бурятии вручат ещё три памятных знака овцеводам-тысячникам

В Бурятии вручат ещё три памятных знака овцеводам-тысячникам
Общество,  Фото:Иволгинский дацан
Стоимость изготовления каждого знака - 45 тысяч рублей

В литейном цехе «Эрхим Дархан» Иволгинского дацана Чимит лама Доржиев с мастерами Иволгинского дацана отлили ещё три памятных знака овцеводам-тысячникам.

- Памятные знаки получат джидинец Эдуард Нимаев, селенгинец Баяр Цыдыпов и кяхтинец Виталий Самбуев, - сообщили в пресс-службе дацана.

Стоимость изготовления каждого знака - 45 тысяч рублей, средства на их изготовление выделила предпринимательница, меценат.

Как сообщал «Байкал-Daily», первый почётный знак овцевода-тысячника вручили Эдуарду Доржиеву и его супруге Арине. Церемонию награждения в селе Ноехон Селенгинского района провёл сам Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев.

Памятный знак учреждён Буддийской традиционной Сангхой России для тех участников программы «Социальная отара», которые уже от своих социальных отар передали на безвозмездной основе более 1000 овец новым участникам.


овцеводство буддизм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Светлана Гомбоева попала в обзор топ-блогера Сыендука
Светлана Гомбоева попала в обзор топ-блогера Сыендука
Общество, 09.09.2021
Бурятская лучница заинтересовала популярного видеоблогера из-за необычных татуировок
В Улан-Удэ на Левом берегу отключат электроэнергию до 18:00
В Улан-Удэ на Левом берегу отключат электроэнергию до 18:00
Общество, 09.09.2021
На фундамент подымут трансформаторную подстанцию по улице Блюхера
В Улан-Удэ подключили к теплу 27% домов
В Улан-Удэ подключили к теплу 27% домов
Общество, 09.09.2021
Сегодня батареи начнут греть ещё более чем в 180 домах
Уровень Селенги в Улан-Удэ по-прежнему растёт
Уровень Селенги в Улан-Удэ по-прежнему растёт
Общество, 09.09.2021
Комиссии продолжают оценивать ущерб в зонах затопления
Байкал включили в топ-10 озёр для осенних путешествий
Байкал включили в топ-10 озёр для осенних путешествий
Общество, 09.09.2021
Байкал оказался в рейтинге ниже Ладожского озера
Коронавирус в Бурятии забрал жизни ещё трёх человек
Коронавирус в Бурятии забрал жизни ещё трёх человек
Общество, 09.09.2021
Заболеваемость второй день держится почти на одном уровне
Забайкалье примет фестиваль туристских клубов
Забайкалье примет фестиваль туристских клубов
Общество, 09.09.2021
Участие возможно в двух форматах
В Забайкалье стартует литературный праздник
В Забайкалье стартует литературный праздник
Общество, 09.09.2021
Открытие «Забайкальской осени» состоится 10 сентября
В Бурятии сегодня потеплеет
В Бурятии сегодня потеплеет
Общество, 09.09.2021
В Улан-Удэ воздух прогреется до +19
В Улан-Удэ откроется выставка цифрового искусства
В Улан-Удэ откроется выставка цифрового искусства
Общество, 08.09.2021
Свои работы представят три художницы Бурятии
В Забайкалье проведут фестиваль «Inclusive Fest»
В Забайкалье проведут фестиваль «Inclusive Fest»
Общество, 08.09.2021
Мероприятие призвано содействовать развитию и реабилитации людей с ОВЗ посредством физической культуры и спорта
Бурятия присоединится к всероссийской «Культурной субботе»
Бурятия присоединится к всероссийской «Культурной субботе»
Общество, 08.09.2021
В отдалённых населённых пунктах республики пройдут выездные концерты
Братск украсят деревянные славянские идолы
Братск украсят деревянные славянские идолы
Общество, 08.09.2021
Работы скульпторов выставки «SibWoodExpo» передадут городу
В Бурятии завершается приём заявок на конкурс приёмных семей
В Бурятии завершается приём заявок на конкурс приёмных семей
Общество, 08.09.2021
Желающие принять участие должны обратиться в службы сопровождения замещающих семей
В районах Забайкалья работает арт-площадка «Наследие Чингисхана»
В районах Забайкалья работает арт-площадка «Наследие Чингисхана»
Общество, 08.09.2021
Посетители мастер-классов учатся валять изделия из шерсти

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^