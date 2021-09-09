Стоимость изготовления каждого знака - 45 тысяч рублей
В литейном цехе «Эрхим Дархан» Иволгинского дацана Чимит лама Доржиев с мастерами Иволгинского дацана отлили ещё три памятных знака овцеводам-тысячникам.
- Памятные знаки получат джидинец Эдуард Нимаев, селенгинец Баяр Цыдыпов и кяхтинец Виталий Самбуев, - сообщили в пресс-службе дацана.
Стоимость изготовления каждого знака - 45 тысяч рублей, средства на их изготовление выделила предпринимательница, меценат.
Как сообщал «Байкал-Daily», первый почётный знак овцевода-тысячника вручили Эдуарду Доржиеву и его супруге Арине. Церемонию награждения в селе Ноехон Селенгинского района провёл сам Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев.
Памятный знак учреждён Буддийской традиционной Сангхой России для тех участников программы «Социальная отара», которые уже от своих социальных отар передали на безвозмездной основе более 1000 овец новым участникам.
В Бурятии вручат ещё три памятных знака овцеводам-тысячникам
Общество, Фото:
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