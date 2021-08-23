В Бурятии вручили первый почётный знак овцевода-тысячника

Первый почётный знак овцевода-тысячника вручили Эдуарду Доржиеву и его супруге Арине. Церемонию награждения в селе Ноехон Селенгинского района провёл Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев.
Памятный знак учреждён Буддийской традиционной Сангхой России для тех участников программы «Социальная отара», которые уже от своих социальных отар передали на безвозмездной основе более 1000 овец новым участникам.
- Доржиев Эдуард один из первых участников программы «Социальная отара», начиная с 2014 года по 2021 год, от полученных 500 овцематок по социальной программе он передал на безвозмездной основе 1500 ягнят новым участникам программы, для создания новых социальных отар овец. Это просто уникальный человек, которым гордятся все его земляки и мы, - отметили в Буддийской традиционной Сангхе России.
Бронзовая работа «Почётный знак» создана мастерами в литейной мастерской Иволгинского дацана «Эрхим Дархан» под руководством Доржиева Чимит багши.
- Если вы увидите у кого-то такой почётный знак, будете знать, что он передал более 1000 овец бесплатно другим людям. Такого в мировой практике нигде нет, чтобы фермер или чабан на безвозмездной основе передавал 1000 овец бесплатно кому-либо. Настоящая гордость берёт, что у нас есть такие добрые и щедрые люди. Гордость Бурятии. Гордимся Доржиевым Эдуардом и его семьей, - продолжили в Сангхе России.
О программе также рассказал сам глава буддистов России.
- Программа «Социальная отара», созданная в 2014 году на средства, выделенные президентом РФ Владимиром Путиным, в 2021 году передала 22 семьям 6 400 овец на общую сумму 32 млн. рублей, без лишних волокит и справок. Таким образом на сегодня 115 семей стали овцеводами. А в 2022 году будущим овцеводам по плану мы должны передать 8 100 ягнят, на сумму 40 млн 500 тысяч рублей, - сообщил Дамба Аюшеев в Facebook.
Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что Буддийская традиционная Сангха России начала вручать именные почётные знаки овцевода-тысячника, стало известно на прошлой неделе. Именной почётный знак «1000 мянгатан» (в переводе с бурятского языка - тысячник) предназначен для овцеводов - участников программы «Социальная отара». Он будет вручаться тем, кто уже передал более 1000 овец бесплатно новым участникам программы.