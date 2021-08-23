В Бурятии вручили первый почётный знак овцевода-тысячника

- Доржиев Эдуард один из первых участников программы «Социальная отара», начиная с 2014 года по 2021 год, от полученных 500 овцематок по социальной программе он передал на безвозмездной основе 1500 ягнят новым участникам программы, для создания новых социальных отар овец. Это просто уникальный человек, которым гордятся все его земляки и мы, - отметили в Буддийской традиционной Сангхе России.









