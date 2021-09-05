В Улан-Удэ прошёл пробный запуск сухого фонтана







В начале строительства возникла сложная задача по формированию чаши сухого фонтана на территории площади Революции. Высокий уровень грунтовых и подземных вод мешал проведению монтажных работ, но благодаря опыту советских инженеров-строителей было найдено решение по отводу грунтовых вод. Был применён металлокаркас, в котором одновременно шла откачка воды и бетонирование подушки чаши фонтана. В результате чаша была успешно построена.



- Во время пробного запуска была проверена плитка на фонтане. Ранее было озвучено, что она будет нескользящей в мокром виде. Ожидания подтвердились - плитка совершенно не скользит, - заверили в комитете городского хозяйства.



Официальное открытие обновлённой площади и фонтана состоится в середине сентября.





На площади Революции прошёл пробный запуск первого в истории Бурятии сухого фонтана- Реконструкция исторически первой площади Улан-Удэ близка к завершению. Одним из важнейших этапов было строительство первого в Бурятии проекта сухого фонтана. Водная часть сухого фонтана находится не на поверхности - она скрыта под землей в подземной чаше. Струи устремляются вверх прямо из неё, взлетая над площадью. Всего в фонтане будет 20 струй воды и светодинамическая подсветка, - сообщили в комитете городского хозяйства.