В финальной схватке боксёр из Бурятии уступил спортсмену из Чечни
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С 9 по 16 ноября в городе Самара, Самарской области, прошёл чемпионат России по боксу среди мужчин-2019. Соревнования проходили на ринге УК «МТЛ АРЕНА». В чемпионате участвовали 298 спортсменов, в числе которых - пятеро боксёров из Бурятии.
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Наилучшего результата достиг бурятский боксёр Георгий Кушиташвили, одержав победы в четырёх боях. Спортсмен дошёл до финала весовой категории до 81 кг.
В решающей встрече Георгий уступил Имаму Хатаеву из Чеченской Республики и занял второе место.
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Георгий Кушиташвили награждён специальным призом турнира «За волю к победе».
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Боксёр представляет спортивный клуб «Номто» и тренируется под руководством Сергея Смирнова, Бато-Мунко Ванкеева, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Георгий Кушиташвили стал серебряным призёром чемпионата России по боксу
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