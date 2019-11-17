Георгий Кушиташвили стал серебряным призёром чемпионата России по боксу

В финальной схватке боксёр из Бурятии уступил спортсмену из Чечни

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С 9 по 16 ноября в городе Самара, Самарской области, прошёл чемпионат России по боксу среди мужчин-2019. Соревнования проходили на ринге УК «МТЛ АРЕНА». В чемпионате участвовали 298 спортсменов, в числе которых - пятеро боксёров из Бурятии.

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Наилучшего результата достиг бурятский боксёр Георгий Кушиташвили, одержав победы в четырёх боях. Спортсмен дошёл до финала весовой категории до 81 кг.



В решающей встрече Георгий уступил Имаму Хатаеву из Чеченской Республики и занял второе место.

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Георгий Кушиташвили награждён специальным призом турнира «За волю к победе».

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Боксёр представляет спортивный клуб «Номто» и тренируется под руководством Сергея Смирнова, Бато-Мунко Ванкеева, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

