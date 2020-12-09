Только два бурятских боксёра дошли до четвертьфинала
В Оренбурге завершился чемпионат России по боксу среди мужчин. На соревнования от Бурятии отправились шесть спортсменов. Лишь двум из них удалось дойти до четвертьфинала – это Радна Цыбиков (60 кг.) и Батор Сагалуев (49 кг.)
Первым на ринг вышел Радна Цыбиков. В весовой категории до 60 кг. ему противостоял боксёр из Удмуртии Оганес Снхчян. Удмуртский спортсмен оказался сильнее и техничнее, поэтому судьи единогласно отдали ему победу.
Шансы на медаль ещё оставались у Батора Сагалуева. Его бой состоялся 3 декабря. На ринге он встретился с Артышом Сояном из Новосибирска. Судя по итоговому счёту, бой был равный. Но всё же новосибирец оказался немного сильнее бурятского спортсмена. Бой закончился со счётом 3:2 в пользу Сояна.
Таким образом, в 2020 году боксёры из Бурятии остались без медалей. Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году чемпионат России по боксу среди мужчин проходил в Самаре. Среди бурятских спортсменов наилучшего результата добился Георгий Кушиташвили. Он взял серебряную медаль, проиграв в финале Имаму Хатаеву из Чечни. Этой осенью Георгий был условно осуждён за хранение наркотиков и нападение на росгвардейца.
Женщины выступили на своём чемпионате России гораздо успешнее. Чемпионат России по боксу среди женщин состоялся в конце октября в Ульяновске. Золото завоевала Дулма Лумбунова. Чемпионка Европы-2019 Дарима Сандакова взяла серебро. Бронзовыми призёрами стали Елена Гапешина и Юлия Арефьева.
Бурятские боксёры остались без медалей чемпионата России
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