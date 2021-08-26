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Боксёра Георгия Кушиташвили не допустили на чемпионат России

Боксёра Георгия Кушиташвили не допустили на чемпионат России
Общество,  Фото:страница Георгия Кушиташвили
Спортсмен из Бурятии не опускает руки

Спортсмена из Бурятии Георгия Кушиташвили не допустили на чемпионат России по боксу, который пройдёт с 27 августа по 4 сентября в Кемерове. Об этом он сообщил сам в Instagram.

- Хотел вам сообщить последние новости: меня снова не допустили на чемпионат России, по неизвестным мне причинам. Решение принято Федерацией бокса России. На этом моя спортивная карьера не заканчивается, я тренируюсь дальше. Скоро я вам расскажу свои дальнейшие планы. Всем спасибо, кто за меня болеет. Бурятии, Московской области успехов на чемпионате России, всем моим друзьям, - обратился боксёр к пользователям.

В свою очередь, федерация бокса России прокомментировала недопуск спортсмена к важным соревнованиям. Также в официальном ответе назван срок, до которого Кушиташвили исключили из сборной страны и отстранили от соревнований – это до 10 сентября 2022 года включительно.

В федерации бокса напомнили о приговоре суда в отношении спортсмена от 22 сентября 2020 года.

- Федерацией бокса России принято решение исключить Кушиташвили Георгия Мишаевича из состава спортивной сборной команды по боксу, а также отстранить данного спортсмена от участия в официальных соревнованиях по боксу, проводимых Федерацией бокса России, по итогам которых формируется состав команды, до 10.09.2022 г. включительно, - говорится на сайте федерации.

Как сообщал «Байкал-Daily», боксёр из Бурятии Георгий Кушиташвили сможет выступать за сборную России только после истечения трехлетнего условного срока. Об этом ранее заявлял Умар Кремлев, на тот момент - генеральный секретарь федерации бокса России.

В сентябре 2020 года Георгия Кушиташвили признали виновным по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков без цели сбыта) и ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Его приговорили к трём годам лишения свободы условно. Уроженцу Бурятии также назначен испытательный срок - два года.

Кушиташвили и его друга, тоже боксёра, задержали в Москве 2 февраля. По версии следствия, у Георгия нашли пакетик с кокаином, а в ходе потасовки он сломал силовику нос. Защита утверждала, что росгвардеец сам ударился о стену после того, как Кушиташвили по-боксёрски резко ушёл в сторону. Однако впоследствии спортсмен признал вину и компенсировал потерпевшему вред в размере 200 тысяч рублей.

Кроме того, по результатам медицинского освидетельствования Кушиташвили выяснилось, что в момент задержания он был под действием кокаина.

25-летний Кушиташвили — двукратный чемпион России по боксу (2015 и 2018 годы). В 2019 году взял серебро чемпионата страны, уступив Имаму Хатаеву из Чечни. Георгий участвовал в чемпионате мира-2019 в Екатеринбурге. В четвертьфинале уступил олимпийскому чемпиону 2016 года, кубинцу Хулио Ла Крусу.

Подписчики поддерживают Георгия и предлагают подумать о переходе из любительского в профессиональный спорт.
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