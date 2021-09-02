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В Бурятии планируют возобновить авиасообщение с Таиландом

В Бурятии планируют возобновить авиасообщение с Таиландом
Общество,  Фото:pixabay.com
Радостной новостью поделился гендиректор аэропорта «Байкал»

Генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев сообщил, что в ближайшем будущем возможны рейсы из Улан-Удэ в Таиланд. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

- Возможен ли Таиланд из Улан-Удэ? Возможен!!! – говорится в его сообщении.

На вопрос в комментариях, когда примерно запустят рейсы, Дмитрий Гармаев ответил следующее: «Надеюсь, до конца года».

Как сообщает «Коммерсантъ», Таиланд упростил правила отдыха для привитых «Спутником V» туристов. Путешественники, которые прошли полный курс вакцинации российским препаратом, смогут прибывать на курортные острова Пхукет и Самуи без прохождения двухнедельного карантина. Такая опция будет доступна с 1 сентября, говорится на сайте посольства Таиланда в России.

Российская дипмиссия в королевстве уточнила, чтобы приехать на курортные острова в рамках правительственных программ «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс», туристам нужно оформить разрешение на въезд в Таиланд, это можно будет сделать уже с 27 августа.

- Впрочем, улететь в Таиланд напрямую у россиян пока не получится. Прямого авиасообщения с Пхукетом сейчас нет. Попасть в королевство россияне могут только с пересадками: в столицу Таиланда и на Пхукет сейчас летают самолёты авиакомпаний Qatar Airways, Emirates Airline и KLM, - отмечается в материале.

Как сообщал «Байкал-Daily», прямые рейсы в Таиланд из Бурятии запускали в декабре 2019 года после нескольких лет перерыва. Тогда авиакомпания Nordwind и туристическая компания Pegas открыли чартерную программу на Пхукет. 

В начале марта 2020 года полёты по направлению Улан-Удэ – Пхукет (Таиланд) были отменены. Причиной этому, по всей видимости, стала не самая высокая загрузка авиарейсов. 

Впрочем, вскоре авиасообщение между Россией и Таиландом было и вовсе приостановлено из-за пандемии коронавируса.

До этого – весной 2015 года – было открыто авиасообщение между Улан-Удэ и Бангкоком

А в 2014 году «Пегас Туристик» отменил чартеры из Улан-Удэ в Таиланд. Туристам возвращали деньги за купленные путёвки, либо предлагали вылет из другого города.

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