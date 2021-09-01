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Бурятский театр представит спектакль на фестивале «Артмиграция»

Бурятский театр представит спектакль на фестивале «Артмиграция»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Показ спектакля Сойжин Жамбаловой в Москве запланирован на 15 сентября

Спектакль Сойжин Жамбаловой «Корея03» (16+) был отобран экспертным советом всероссийского фестиваля молодой режиссуры «Артмиграция-2021». Для участия в фестивале было подано 82 заявки со всей России. Экспертный совет фестиваля отобрал всего лишь 7 постановок, среди которых был спектакль Бурятского драматического театра имени Х. Намсараева.

Артисты Буряад театра станут уже не в первый раз участниками фестиваля «Артмиграция», который пройдёт в Москве в период с 13 по 19 сентября. В 2017 году на фестиваль был отобран спектакль «Полёт. Бильчирская история» (12+). А в 2020 году «Үншэн сагаан ботогон» – «Верблюжонок» (12+) вошёл в программу «Артмиграция-детям 2020». Режиссёром всех трёх спектаклей является Сойжин Жамбалова.

- «Корея03» — это спектакль в жанре вербатим, в основу постановки легли реальные истории людей, решившихся уехать на заработки в страну утренней свежести. Спектакль создан по пьесе автора Yлзы Үлзытын, написанной в рамках лаборатории «Шэнэ буряад зүжэг. Современная бурятская драматургия 2020», - сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

Организаторы фестиваля готовы оплатить театральной труппе дорогу и транспортировку реквизитов. Показ спектакля Сойжин Жамбаловой запланирован на 15 сентября.

Справка

«Артмиграция» – это фестиваль молодой режиссуры, который начал свою историю осенью 2013 года. Благодаря фестивалю его зрители получают возможность увидеть спектакли со всей России и в очередной раз убедиться, что в регионах страны идёт яркая театральная жизнь. Это не только фестиваль, но и форум, на котором молодые люди разных театральных профессий объединяются для обсуждения новых проектов и болевых точек современного театра. Специальная программа традиционно состоит из лекций и мастер-классов от ведущих российских деятелей театра, тренингов и практикумов, экскурсий и презентаций, концертов и встреч с мастерами.
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