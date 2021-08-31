В Иркутской области хоккей с мячом стал базовым видом спорта

В регионе будут готовить спортсменов для сборных команд России



Для Иркутской области хоккей с мячом стал базовым видом спорта. Соответствующий приказ о внесении изменений в перечень базовых видов спорта подписал министр спорта России Олег Матыцин.



Теперь в области 21 базовых видов спорта. Кроме хоккея с мячом, это бокс, велосипедный спорт, дзюдо, лёгкая атлетика, прыжки на батуте, пулевая стрельба, спортивная борьба (вольная), стрельба из лука, тхэквондо, тяжёлая атлетика, футбол, художественная гимнастика, бобслей, конькобежный спорт, санный спорт и кёрлинг. Кроме того, базовыми являются пауэрлифтинг, самбо, спортивная аэробика и спорт глухих.



- Всего в Иркутской области хоккеем с мячом занимаются более 1700 спортсменов. Занятия проводит 41 тренер, из них 28 – штатных. В регионе работает областная спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана», которая имеет отделения в Иркутске, Шелехове, Саянске, Усть-Илимске, Черемхово, Свирске, Братске, Железногорске-Илимском, Тулуне, Иркутском, Бодайбинском, Усть-Илимском, Аларском районах и других муниципальных образованиях, - сообщает пресс-служба министерства спорта региона.



Напомним, что основная цель базовых видов спорта – подготовка по этим видам спорта спортсменов для сборных команд России. На эти цели Иркутская область получает субсидию из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва по базовым видам спорта.

