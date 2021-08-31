 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 августа

30 августа

Популярное

В Иркутской области хоккей с мячом стал базовым видом спорта

В Иркутской области хоккей с мячом стал базовым видом спорта
Общество,  Фото:pixabay.com
В регионе будут готовить спортсменов для сборных команд России

Для Иркутской области хоккей с мячом стал базовым видом спорта. Соответствующий приказ о внесении изменений в перечень базовых видов спорта подписал министр спорта России Олег Матыцин.

Теперь в области 21 базовых видов спорта. Кроме хоккея с мячом, это бокс, велосипедный спорт, дзюдо, лёгкая атлетика, прыжки на батуте, пулевая стрельба, спортивная борьба (вольная), стрельба из лука, тхэквондо, тяжёлая атлетика, футбол, художественная гимнастика, бобслей, конькобежный спорт, санный спорт и кёрлинг. Кроме того, базовыми являются пауэрлифтинг, самбо, спортивная аэробика и спорт глухих.

- Всего в Иркутской области хоккеем с мячом занимаются более 1700 спортсменов. Занятия проводит 41 тренер, из них 28 – штатных. В регионе работает областная спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана», которая имеет отделения в Иркутске, Шелехове, Саянске, Усть-Илимске, Черемхово, Свирске, Братске, Железногорске-Илимском, Тулуне, Иркутском, Бодайбинском, Усть-Илимском, Аларском районах и других муниципальных образованиях, - сообщает пресс-служба министерства спорта региона.

Напомним, что основная цель базовых видов спорта – подготовка по этим видам спорта спортсменов для сборных команд России. На эти цели Иркутская область получает субсидию из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва по базовым видам спорта.
Иркутская область хоккей с мячом спорт субсидии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области хоккей с мячом стал базовым видом спорта
В Иркутской области хоккей с мячом стал базовым видом спорта
Общество, 31.08.2021
В регионе будут готовить спортсменов для сборных команд России
Поезд Северобайкальск – Красноярск продлят до Новосибирска
Поезд Северобайкальск – Красноярск продлят до Новосибирска
Общество, 31.08.2021
По новому маршруту поезд отправится из Бурятии уже с 1 сентября
На ВЭФ покажут работы бурятских скульптора и оружейника
На ВЭФ покажут работы бурятских скульптора и оружейника
Общество, 31.08.2021
Выставка Дашинимы Намдакова и Жигжита Баясхаланова откроется в ходе Восточного экономического форума
Татауровская паромная переправа в Бурятии временно не работает
Татауровская паромная переправа в Бурятии временно не работает
Общество, 31.08.2021
«Большая вода» влияет на работу паромных переправ
«Мечты сбываются»: Михаил Асташов показал свои медали
«Мечты сбываются»: Михаил Асташов показал свои медали
Общество, 31.08.2021
Двукратный чемпион Паралимпиады из Бурятии опубликовал лаконичный пост
Фанат перевёл фразы из «Звёздных войн» на бурятский язык
Фанат перевёл фразы из «Звёздных войн» на бурятский язык
Общество, 31.08.2021
Переводчик отмечает, чтобы язык оставался интересен, он должен отражать явления современной культуры
В Иркутской зоогалерее спасли птицу с почти оторванной лапой
В Иркутской зоогалерее спасли птицу с почти оторванной лапой
Общество, 31.08.2021
Благодаря операции удалось избежать ампутации
Селенга в подтопленном посёлке Наушки в Бурятии пошла на спад
Селенга в подтопленном посёлке Наушки в Бурятии пошла на спад
Общество, 31.08.2021
Ситуация в подтопленных двух посёлках и одном селе в Кяхтинском районе остаётся сложной
В Улан-Удэ велодорожку перекроют от наглых автомобилистов
В Улан-Удэ велодорожку перекроют от наглых автомобилистов
Общество, 31.08.2021
Подрядчик установит дорожные знаки и барьеры  
В Бурятии школьники нашли сосну, которой почти два века
В Бурятии школьники нашли сосну, которой почти два века
Общество, 31.08.2021
Теперь дети планируют писать исследовательские работы
В Бурятии «движение отцов» организовало поход на Байкале
В Бурятии «движение отцов» организовало поход на Байкале
Общество, 31.08.2021
«Крутые подъёмы и спуски - реальное испытание своих сил и выносливости», - считают организаторы
Баир Шигаев проиграл в четвертьфинале Паралимпиады
Баир Шигаев проиграл в четвертьфинале Паралимпиады
Общество, 31.08.2021
Бурятский лучник остался без медали в личном первенстве
В Бурятии завершился летний период кампании «Твой ход! Пешеход»
В Бурятии завершился летний период кампании «Твой ход! Пешеход»
Общество, 31.08.2021
Состоялось более 180 мероприятий по всему городу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^