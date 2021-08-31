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В Бурятии «движение отцов» организовало поход на Байкале

В Бурятии «движение отцов» организовало поход на Байкале
Общество,  Фото:предоставлено Сергеем Ляховым
«Крутые подъёмы и спуски - реальное испытание своих сил и выносливости», - считают организаторы

НКО «Движение отцов» организовала летний поход с подростками и молодёжью в Чивыркуйском заливе Байкала. 17 человек прошли 22 км по горам, ущельям, вброд по воде.

- Крутые подъёмы и спуски - реальное испытание своих сил и выносливости, преодоление себя и тренировка характера. Тёплая погода, солнце помогли увидеть невероятную красоту природы Байкала, близлежащих лесов, степей и просто природы Бурятии. Была масса впечатлений и фото на память. Появились новые друзья и мы узнали об общих интересах. Было очень интересно наблюдать смену пейзажей в пути. Вот ты идёшь по скалам вдоль берега, а через 10 минут ты уже в глубине леса среди разных растений и животных, - рассказал «Байкал-Daily» Сергей Ляхов, председатель Совета отцов школы № 37, член городского Совета отцов Улан-Удэ, руководитель НКО «Движение отцов».

Сергей Ляхов добавил, что после того как разбили лагерь на берегу, они поужинали, смогли классно провести время возле костра.

- В этом походе большую часть подготовки взяла на себя сама молодёжь. Меня очень радует, что они понимают важность и ценность таких мероприятий. Мы всё больше и больше понимаем - лучшее, что мы можем дать детям, это время, проведённое вместе. Разделить с ними их трудности, преодолеть препятствия, ощутить чувство победы, когда доходишь до финиша. Главное - вместе. Это и есть главная цель нашего отцовского движения, - поделился он.


Летний велопробег

Ранее - 6 августа - прошёл летний велопробег, организованный Советом отцов школы № 37. Отцы и дети успешно преодолели дистанцию от посёлка Аэропорт до Щучьего озера.

- В этом году он отличался тем, что благодаря спонсорству «Газпром нефть» мы смогли приобрести несколько велосипедов для осуществления велопробегов. Таким образом мы смогли помочь ребятам, кто реально хотел поехать на велосипедах, но не имел такой возможности. Наш велотур мы сравнили с началом учебного года. 1 сентября все ученики хотят прийти в школу, увидеться, побыть на открытии учебного года, а уже второго сентября не хотят вставать рано и идти на занятия, потому что надо учиться, трудиться, прилагая старания. Похожая картина и на велопробеге: в начале мероприятия у всех замечательное настроение. Ещё первые 500 м это хорошая асфальтная дорога, но потом следующий участок, а это больше 20 км, проходит по гравийной и полевой дороге. Пыль, грязь в некоторых местах из-за прошедших дождей, широкие ручьи, которые нужно было проезжать и переходить... Ребята учились преодолевать эти препятствия и идти до конечной цели, - поведал Сергей Ляхов.

Когда все участники добрались до Щучьего озера, то для них были подготовлены эстафеты, квест, призы и вкусный плов.



Как сообщал «Байкал-Daily», житель микрорайона Аэропорт Улан-Удэ Сергей Ляхов организовал «отцовское движение» как отец пятерых детей. он объединил отцов для занятий активным отдыхом. Они устраивают велотуры, походы в горы, поездки на Байкал зимой и летом, спортивные турниры.

- Мы видим, сколько удовлетворения и счастья переживают ребята от таких проектов - это сложно передавать в словах. Ни от просмотра фильмов, ни от игры на компьютере, или времени в гаджете нет таких чувств, как от времени, проведенного на природе. Это стоит того, чтобы иногда отдать свой выходной полностью для интереса своего ребёнка, - делится Сергей.


дети семьи Байкал

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